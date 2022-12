Aktiver kart

To døde etter snøscooterulykke i Vinje: − Svært tragisk

To menn i 50- og 60-årene døde natt til lørdag etter at snøscooterne kjørte gjennom isen på Møsvatn.

Saken oppdateres.

Natt til lørdag ble det gjennomført en redningsaksjon på Møsvatn i Vinje i Vestfold og Telemark.

To personer er bekreftet døde etter at snøscooterne de kjørte gikk gjennom isen på Møsvatn.

– Det er bare svært tragisk, svært trist. Min aller dypeste medfølelse til de pårørende, sier ordfører i Vinje, Jon Rikard Kleven til VG.

Lokal tilknytning

Politiet mottok melding fra AMK-sentralen 01.37 og rykket ut med ressurser fra HRS, ambulansehelikopter og putebåter.

De avdøde ble funnet, men livene sto ikke til å redde. En mann i 50-årene og en mann i 60-årene ble erklært døde på stedet klokken 03.05.

De avdøde har lokal tilknytning, ifølge politiet.

Politiet ser på hendelsen som en tragisk ulykke, skriver de på Twitter.

– De hadde vært ute og kjørt hver sin skuter. Det er hovedteorien, sier operasjonsleder Roger Aaser i Sør-Øst politidistrikt til VG.

De nærmeste pårørende er varslet.

Kjente forholdene

– Det er er to personer som har svært god kjennskap til Mjøsvatn og de lokale forholdene. De er vant med å ferdes i områdene hele året, sier ordfører Jon Rikard Kleven.

Ordføreren legger til at det har vært en uvanlig mild november.

– Dette viser at det nå kanb det være svært farlig med utrygg is. Her er det viktig å lytte til gode råd fra de som har greie på det, sier Kleven.

Politiet har ennå ikke full oversikt over hendelsesforløpet.

– Nå har vi en patrulje på vei opp i området som skal undersøke stedet i dagslys, sier operasjonsleder Aaser.

Det var ingen vitner til hendelsen, ifølge politiet. Politiet ble varslet av AMK-sentralen, som hadde mottatt en bekymringsmelding.

Kriseteam er varslet. Det blir også gjennomført en debrifing med de som var involvert i redningsaksjonen.

Det er satt opp et kriseteam i kommunen til folk som har behov for noen å snakke med.