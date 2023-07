Fikk sjokk da de kom hjem fra ferie: − Noen har oppholdt seg der

Noen hadde tatt seg til rette i et hus på Nittedal mens familien var på ferie. – Utrivelig, sier politiet.

En familie bosatt på Nittedal fikk seg en uhyggelige overraskelse når de kom hjem fra noen uker på ferie.

Noen hadde nemlig oppholdt seg i hjemmet deres, uten familiens tillatelse.

– Jeg kan tenke meg at det var en sjokkartet opplevelse å komme hjem til at noen har oppholdt seg der. Alle kan vel forestille seg at det ikke er en hyggelig overraskelse, sier jourhavende jurist i Øst politidistrikt, Morten Lundèn til VG.

– Noen fremmende har rett og slett oppholdt seg der mens familien har vært bortreist på ferie.

Familien har ikke ønsket å stille til intervju med VG.

Har sikret spor

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, men Lundèn tror politiet vil komme til bunns i saken.

– Det er gjort åstedsundersøkelser på stedet, og politiet har sikret blant annet DNA-spor som vil hjelpe oss i etterforskningen.

Familien har anmeldt saken.

– Hvordan så det ut når politiet kom til huset?

– Det så ikke pent ut. Det så ut som noen virkelig har tatt seg til rette, for å si det forsiktig.

– Utrivelig

Rundt om i huset lå sneiper, mat og drikke (også alkohol) var konsumert fra kjøleskapet og noen verdisaker var stjålet fra huset.

De som har oppholdt seg i familiens hjem, har tilsynelatende også benyttet seg av en seng og brukt familiens klær.

– Hva har blitt tatt med ut av huset, fra de som har oppholdt seg der?

– Det har vi ikke fullstendig oversikt over enda. Fornærmende hadde ikke fullstendig oversikt selv, men det vil vi få klarhet i.

Det er foreløpig ukjent om det er en eller flere personer som skal ha oppholdt seg i boligen mens familien var bortreist.

– Hva syns familien om det som har skjedd?

– Jeg har ikke noe referat over hva de har sagt, men det var rett og slett utrivelig å komme hjem til huset.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post