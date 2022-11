I RETTEN: Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han møter i disse dager i Haugesund tinghus.

Pågrep Vassbakk for blotting – ble nesten påkjørt

I 1996, ett år etter drapet på Birgitte Tengs, måtte en politimann kaste seg ut av veien for å unnslippe bilen til mannen som i dag er tiltalt i saken.

Mandag vitnet politimannen i Haugesund tinghus.

For over 26 år siden fikk politiet meldinger om en mann som hadde blottet seg i Haugesund.

Mannen viste seg å være Johny Vassbakk, en kjenning for lokalpolitiet som oppigjennom årene har begått en rekke innbrudd hos forskjellige kvinner.

Vassbakk er i dag tiltalt for drapet på Birgitte Tengs natt til 6. mai 1995. Han nekter straffskyld.

En sentral del av den pågående rettssaken mot 52-åringen i Haugaland og Sunnhordland tingrett handler om hans tidligere straffehistorikk.

Vassbakk ble senere dømt for å ha kjørt mot politimannen.

I dommen fra mai 1996 står det at politimannen – som var iført uniform – hadde kommet over Vassbakk på en parkeringsplass under Risøybrua i Haugesund.

– Jeg løp frem og stilte meg foran bilen og signaliserte at han måtte stoppe, fortalte politimannen i retten mandag.

Men Vassbakk kjørte «rett mot ham i høy hastighet», står det i dommen.

– Jeg måtte kaste meg til side, fortalte politimannen i retten mandag.

– Han var litt borti meg, men hadde nok kontroll på situasjonen.

TILTALT: De siste årene levde Johny Vassbakk et tilsynelatende rolig liv sammen med hundene sine. Samtidig drev politiet topphemmelig etterforskning av ham.

Politimannen og kollegaen hans kjørte etter Vassbakk i det som ble en nokså intens biljakt.

– Han slo av lysene, trolig for å komme seg unna, sa han.

Ifølge politimannen skal Vassbakk ha gjort flere forbikjøringer med lyktene avslått. Dette fremkommer også i dommen fra Haugesund byrett:

«Det var ved anledningen mørkt, våt veibane og møtende trafikk. Det oppsto ved dette betydelig fare for annen trafikk på veien så vel som for han selv», står det i dommen.

Straffutmålingen i dommen ble senere anket til Gulating lagmannsrett, som forkortet straffen noe.

– Han var ganske fortvilet

Til slutt skal Vassbakk ha svingt av veien og satt seg fast på et jorde. Politimannen fortalte retten at de fant Vassbakk inne i skogen, der han hadde gjemt seg.

– Ved pågripelsen så han på meg og spurte om det var meg han nesten hadde kjørt på, sa politibetjenten.

– Han var ganske fortvilet over hele situasjonen og ville forklare både hvorfor han hadde gjort dette med blottingen og at han var helt desperat etter å komme seg bort fra situasjonen.

EN PÅMINNELSE: Her ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept i mai 1995. 27 år senere er fortsatt drapet uoppklart. SETT OVENFRA: Birgitte Tengs ble drept på Gamle Sundsveg natt til 6. mai 1995. Hun ble funnet funnet morgenen etterpå, knappe 400 meter hjemmefra.

Under rettssakens første uke brøt Vassbakk ut i gråt og beklaget til kvinnene han har fornærmet.

– Det må ha vært utrolig skremmende for dem, og jeg er utrolig lei meg for det jeg har påført andre. Dette er ikke noe jeg er stolt av overhodet, jeg har sett på meg selv som en frik, sa 52-åringen.

Vassbakk har flere dommer på seg. I 1986 overfalt han som tenåring en kvinne med en sykkelpumpe. I 1990 dro han hjem til sin tidligere psykolog, la en snor om halsen hennes og strammet til helt til den røk.

Aktor Thale Thomset har under den pågående rettssaken beskrevet hendelsen som «svært nært et drapsforsøk».

I RETTEN: Aktoratet Nina Grande (til venstre) og Thale Thomset stilte Vassbakk inngående spørsmål den første uken av rettssaken.

En rettspsykiatrisk vurdering av Vassbakk advarte i 1991 om gjentagelsesfare.

Snaut fire år senere ble Birgitte Tengs drept. Vassbakk sier han aldri har møtt Tengs og hevder tiltalen mot ham er et justismord.

Han har ikke alibi for den aktuelle kvelden, men ingen av de over 2300 vitnene som ble avhørt i forbindelse med etterforskningen har heller sett Vassbakk i Kopervik kvelden Birgitte Tengs forsvant fra sentrum.

Påtalemyndighetens viktigste bevis i den pågående rettssaken er et DNA-funn på strømpebuksen til Birgitte Tengs som klaffet med Vassbakk.

Aktoratet mener DNA-funnet beviser at 52-åringen er skyldig i det gamle drapet. Forsvarerne til Vassbakk mener derimot at DNA-funnet er altfor tvilsomt.