MISTENKELIG FUNN: Det var onsdag ettermiddag at politiet gjorde funn av gjenstander som angivelig skal være eksplosiver i et bolighus. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Funn av mulig eksplosiver i bolig i Rogaland

En mann i 20-årene er siktet for ulovlig befatning med eksplosiver for andre gang på et halvt år.

Det var i ettermiddag politiet gjorde funn av gjenstander som angivelig skal være eksplosiver i et bolighus i Sola kommune i Rogaland.

– Mannen ble pågrepet i 15-tiden og er ikke avhørt ennå, sier jourhavende jurist Tonje Leirgulen Ravndal til VG.

Mannen ble også siktet for oppbevaring av eksplosiver tidligere i år, opplyser hun.

– Den første saken er fortsatt under etterforskning. Vi kan bekrefte at det er samme person og samme hus.

– Tilhører ikke et miljø

Planen er at mannen skal avhøres torsdag morgen. Han har fått utnevnt advokat Anne Kroken som forsvarer. Hun forsvarte siktede også i den andre saken.

– Jeg har snakket med han i kveld og kommer til å snakke mer med han i morgen. Vi vet foreløpig lite og avventer at bombegruppen skal undersøke huset, sier hun til VG.

Det er ingen opplysninger om at mannen tilhører et miljø, sier Kroken, og legger til at dette ble grundig etterforsket i forbindelse med den andre saken.

Gjorde funn under ransaking

Ravndal sier at gjenstandene ble funnet i forbindelse med en ransaking etter mistanke om ruskjøring.

– Vi kan ikke slå fast at det er eksplosiver, men vi mistenker at det kan være det, sier Ravndal.

Boligen er sperret av og politiet har opprettet vakthold. Det skal ikke være fare for øvrige omgivelser, og ingen andre hus i nærheten av den aktuelle boligen er evakuert.

Politiet har ingen mistanke om at flere skal være involverte i hendelsen.

Bombegruppe varslet

Ravdal forteller at bombegruppen er varslet og forhåpentligvis på plass torsdag morgen.

– Har dere beslaglagt noe våpen?

– Hva som har blitt beslaglagt, ønsker jeg ikke å kommentere.

Ravndal ønsker ikke å si noe ytterligere om hvorfor mannen har hatt eksplosivene.

