NAV-SKANDALEN: Mandag ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Satt to måneder i fengsel etter NAV-dom: – Traumatisk

Vestfold-mannen ble i 2016 dømt for trygdesvindel etter å ha fått utbetalt arbeidsavklaringspenger fra NAV samtidig som han i perioder oppholdt seg i Spania. Han håper han er rammet av NAV-skandalen.

Nå nettopp







– Jeg satt inne i to måneder. Det var traumatisk for en mann på over 60 år, sier mannen til VG.

Med helt rent rulleblad og ingen tidligere bøter på samvittigheten, ble han dømt til 75 dagers fengselsstraff. Det skjedde over ett år etter at han hadde tilbakebetalt godt over 300.000 kroner til NAV, noe VG også har sett dokumentasjon på.

Mandag ble det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel på grunn av feil praktisering av EØS-regelverket siden 2012. Rundt 2400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Personene har fått sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger samtidig som de har oppholdt seg i et EU-/EØS-land.

Bli oppdatert? Dette er NAV-skandalen

Mannen i 60-årene hadde ikke hørt om NAV-skandalen før han leste om det på nett mandag.

– Kona og jeg fikk granatsjokk, sier han.

Han har ikke blitt kontaktet av NAV, og vet ikke om han er en av de 36 uskyldig fengslede som riksadvokat Tor-Aksel Busch trakk frem på pressekonferansen.

VG kan heller ikke slå fast dette, men har vært i kontakt med to advokater som har gått gjennom dommen, og som sier at mannen kan være blant dem som er rammet (les mer om dette nederst i artikkelen).

Holdt det skjult for barnebarna

Vestfold-mannen ga en uforbeholden tilståelse i et rettsmøte. I dommen mot mannen står det at han har «handlet grovt uaktsomt og med vinnings hensikt».

BEKLAGER: – Vi beklager sterkt til de som er berørt, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng under pressekonferansen, her med riksadvokat Tor-Aksel Busch og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Han forteller at sønnene hans vet om fengselsoppholdet, men ikke barnebarna.

– Det er jo ikke noe gøy for dem. At bestefar har sittet i fengsel. Men nå viser det seg jo at jeg ikke har gjort noe gærent likevel.

Fakta om feilpraktiserte EØS-regler Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.

Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.

Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

Sykmeldte og mottagere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land. Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten / NTB

I dommen står det at mannen i seks perioder (en til tre måneder lange) i 2013 og 2014 ved innsendelse av meldekort unnlot «å opplyse om at han hadde 'annet fravær', til tross for at han oppholdt seg i Spania i samme perioder.»

Og videre:

«Opplysningene på de elektroniske meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og utbetaling av til sammen kr 268. 282 kroner i arbeidsavklaringspenger ('AAP'). Handlingen medførte tilsvarende tap eller fare for tap for NAV.»

Brukte penger de hadde spart til alderdommen

Mannen sier at han og kona i denne perioden tilbrakte mye tid i huset de eier på Costa Blanca, blant annet av helsemessige årsaker. Han forteller at han ikke hadde penger til å engasjere advokat, så han kom alene til rettsmøtet.

– Hvorfor tilsto du?

– Jeg ble anbefalt av politiet å gjøre det. Jeg kom ikke til å komme noen vei likevel, fikk jeg beskjed om, hevder mannen.

Er du rammet? Kontakt VGs journalister.

I dommen fra september 2016 påpekes det at saken er blitt gammel:

«Forholdet ble avdekket senhøstes 2014. Først den 31. august 2015, flere måneder etter at siktede hadde betalt tilbake hele beløpet til NAV, ble saken oversendt politiet. Der ble den liggende nesten ett år før avhør av han ble tatt. Denne tidsbruken må føre til en vesentlig reduksjon av straffen.»

Ifølge mannen måtte han betale tilbake med ti prosent renter – og fristen var på to uker.

– Vi klarte å skrape sammen pengene. Men det var jo penger vi hadde spart til å ha på våre eldre dager, sier han.

Problemer med søvnen

Mannen forteller at han da trodde saken var ute av verden.

– Så gikk det ett års tid. Da fikk jeg beskjed om å møte hos Økokrim fordi NAV hadde anmeldt meg for trygdesvindel, sier han.

– Det var ubehagelig å plutselig bli stemplet som en kjeltring.

les også Rødt-Moxnes: Vurderer mistillit mot Hauglie

– Kjente du til reglene, som nå altså viser seg å være feilaktige?

– Ja, jeg fikk beskjed om dem. Men ettersom jeg hadde dokumentasjon fra lege og kirurg om at uføretrygd var det riktige for meg, og jeg hadde søkt om det, regnet jeg med at det var i orden, sier mannen, som i dommen fra 2016 står oppført som uføretrygdet.

– Kommer du til å søke om erstatning?

– Ja, selvfølgelig vil jeg kreve erstatning. Både for summen som ble innbetalt og for fengselsoppholdet.

– Hvordan har dette påvirket deg?

– Jeg hadde problemer med søvnen i det året det sto på. Og det har jo gått ut over vår økonomiske situasjon. Pengene vi hadde spart opp, er jo borte.

Advokat og ekspert på trygderett Olav Lægreid i Advisio Advokat AS sier følgende etter å ha lest dommen på oppfordring fra VG:

– Ja, denne saken er omfattet av regelen man nå har oppdaget den korrekte tolkningen av. Han hadde rett til å motta AAP ved opphold i Spania.

Advokat Per Tore Kraby Lock viser til at mannen ikke har meldt til NAV at han har oppholdt seg i Spania mens han fikk AAP-penger.

– Ifølge dommen mener NAV og retten at han derfor har mottatt uberettiget stønad fra NAV. Det er feil. Hvis du er statsborger i Norge og planlegger opphold i andre EU/EØS-land trenger du ikke å melde fra om dette dersom oppholdet ikke medfører endringer i aktivitetene du har avtalt med NAV, sier han til VG.

Publisert: 28.10.19 kl. 21:56







Mer om