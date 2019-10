Barnehageansatt siktet for overgrep mot flere barn

Mannen som ble pågrepet i Finnmark søndag kveld nekter straffeskyld, opplyser politiet til VG.

Nå nettopp







Politiet mottok en bekymringsmelding fra den aktuelle Finnmark-kommunen lørdag kveld.

Rundt et døgn senere opplyste politiet at den mannlige barnehageansatte var blitt pågrepet. Politiet mener at det foreligger skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffelovens paragraf 297, for å ha foretatt seksuell handling mot barn.

Mandag opplyser politiet at siktelsen dreier seg om seksuell handling mot flere barn.

– Han er mistenkt for seksuelle handlinger mot flere barn i barnehagen den siste tiden, sier Torstein Pettersen, leder for avsnitt for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, til VG.

Det er gjennomført innledende avhør av mannen. Han erkjenner ikke straffeskyld. Politiet opplyser at det jobbes med å få oppnevnt en forsvarer.

Politiet vil vurdere varetektsfengsling i løpet av dagen.

– Vi har gjennomført flere avhør av ansatte i kommunen, barnehagen og foreldre. Dette arbeidet vil fortsette gjennom uke. Det vil også bli gjennomført tilrettelagte avhør av barna det gjelder, sier Pettersen.

Han understreker at det etterforskningen fremdeles er i en tidlig fase.

– Vi jobber på spreng for å danne oss et bilde av om dette har skjedd, og isåfall hvilket omfang, sier han.

I en pressemelding søndag kveld opplyste operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm at det verserer en rekke rykter i den aktuelle kommunen. Politiet henstiller om ikke å spre rykter.

Publisert: 28.10.19 kl. 12:05







Mer om