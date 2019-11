ØVELSE: De rekylfrie kanonene Carl Gustav 84mm er fortsatt i bruk av Forsvaret. Bildet er tatt på en øvelse i Trøndelag i 2017. Kanonen er ikke den samme som ble funnet i Buskerud. Foto: Kristian Kapelrud, Forsvaret

VG avslører: Fant Forsvarets panservernkanon hos illegal våpensamler

Politiet har funnet en rekylfri kanon hos en selverklært våpensamler fra Buskerud – ti år etter at våpenet skulle vært destruert av Forsvaret. Dokumenter knyttet til destruksjonen er forsvunnet.

Nå nettopp







I april 2016 pågrep politiet en selverklært våpensamler i 60-årene. På gårdsplassen ved en enebolig fant politiet flere titalls våpen. I garasjen og på andre eiendommer var det enda flere ulovlige våpen.

Blant funnene var en rekylfri kanon av merket Carl Gustav M2.

Den svenskproduserte kanonen har vært i bruk i det norske forsvaret siden tidlig på 1970-tallet. Det håndholdte panservernvåpenet kan skyte ulike type granater.

De rekylfrie kanonene har blant annet vært brukt av norske styrker i Afghanistan, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

Kanonen som ble beslaglagt av politiet i april 2016 skulle ifølge Forsvarets våpenregister ha blitt destruert ti år tidligere: 24. mars 2006.

Pågripelsen av den selverklærte våpensamleren fra Buskerud, var en del av politioperasjon Bonanza der hundrevis av forsvarsvåpen som skulle vært destruert, er gjenfunnet i private våpensamlinger.

VG har forsøkt å ettergå hva som faktisk skjedde da luftvernkanonen kom på avveie – men likevel ble registrert som destruert i Forsvarets register.

Men Forsvaret kan ikke finne igjen alle dokumentene for destruksjonen i 2006.

BESLAG: Politiets bilder viser et stort antall våpen funnet under politiaksjonen i Buskerud i 2016. Foto: Politiet

– Fikk den av en annen våpeninteressert

Den selverklærte våpensamleren ønsker ikke å snakke med VG, men svarer via sin forsvarer, Ole Petter Drevland, at han egentlig ikke ville ha den rekylfrie kanonen.

Klienten erkjenner straffskyld for forholdet, men ifølge Drevland, husker han ikke når han fikk den rekylfrie kanonen:

– Det eneste han kan si, er at han fikk den fra en annen våpeninteressert person, som for han bekjent ikke driver med noe ulovlig. RFKen er forsåvidt ikke funksjonsdyktig, fordi det er ikke mulig å få tak i ammunisjon til den.

– Den er ikke funksjonsdyktig fordi det ikke finnes ammunisjon til den?

– Ja, det er ikke mulig å skaffe ammunisjon til våpenet. Og han har heller aldri gjort noe forsøk på å skaffe noe sånt. Han har heller aldri prøvd den, sier Drevland.

FORSVARER: Advokat Ole Petter Drevland forsvarte den selverklærte våpensamleren fra Buskerud. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Mannen ble – sammen med en tidligere forsvarsansatt – dømt for omfattende, ulovlig oppbevaring av våpen i februar i år. Dommen er anket.

VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

les også Politiet leverte våpen til destruksjon hos Forsvaret – fant dem igjen hos kriminelle

Forsvaret mangler dokumenter

Forsvaret opplyser at de ble kontaktet av politiet i forbindelse med straffesaken. I denne prosessen gikk Forsvaret gjennom interne rutiner og arkiver for å identifisere sårbarheter som kunne gjøre det mulig å underslå et slikt våpen.

– En kritisk sårbarhet som ble avdekket var at den fysiske dokumentasjonen rundt destruksjon av denne rekylfrie kanonen ikke var korrekt bevart i henhold til arkivregler, og kunne ikke bli gjenfunnet, skriver orlogskaptein og talsmann Thomas Gjesdal.

Forsvarsmateriell (FMA) opplyser at de ikke kan gi VG innsyn i de arkiverte dokumentene knyttet til destruksjonen. FMA åpner for ny etterforskning rundt kanonen:

«Selv om det foreligger en dom mot den som har oppbevart kanonen, gjenstår det etterforskning av hvem som har fjernet den fra Forsvarets område. (...) det kan føre til fare for bevisforspillelse av den eller dem som måtte være eller kan komme under etterforskning.»

DESTRUKSJON: Bildet er tatt under destruksjon av AG-3 maskingevær ved Evenes leir i 2009. Foto: Torbjørn Løvland, Forsvarets forum

Vet ikke sikkert hva som mangler

I 2006 – da kanonen skulle ha blitt ødelagt – ble våpendestruksjoner gjennomført uten uavhengig kontroll fra andre deler av Forsvaret. Når destruksjonen var gjennomført fikk materiellregnskapsfører beskjed og registrerte det.

– Systemet var tillitsbasert og melding om destruksjon kunne gis over telefon eller pr e-post fra personell som gjennomførte destruksjonen, skriver orlogskaptein Thomas Gjesdal.

I etterkant av straffesaken har Forsvaret gjort store endringer.

Forsvaret svarer ikke på i hvor mange saker det mangler dokumentasjon på våpendestruksjoner.

Forsvaret svarer heller ikke på om dokumentasjonen knyttet til destruksjoner ikke kan gjenfinnes fordi den har blitt slettet eller fordi den aldri ble arkivert.

På spørsmål om hvorvidt Forsvaret fullstendig arkiv knyttet til destruksjon av våpen på 2000-tallet, skriver talsmann oberstløytnant Frank Sølvsberg at de ikke kan utelukke at er andre mangler:

«Fullstendigheten i dette arkivet avhenger av den enkeltes kompetanse og forståelse av hva som er arkivverdig eller ikke. Forsvaret erkjenner at den enkeltes kompetanse, og forståelse (...) har vært varierende», skriver han.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Tore Kristiansen, VG

Politiet: Saken er belyst

Saken med den gjenfunnede rekylfrie kanonen skal ha blitt gransket av Forsvaret selv, men rapporten er gradert og VG får ikke innsyn. Forsvaret henviser spørsmål om straffesaken til politiet.

Etterforskningsleder Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt mener politiet har fått den nødvendige dokumentasjonen knyttet til den rekylfrie kanonen.

– Vi har fått belyst forholdene rundt den RFKen godt nok. Den skal i en ankesak snart, så der ønsker vi ikke å kommentere mer, sier politioverbetjent Skule Worpvik i Sør-Øst politidistrikt.

– Har dere støtt på at Forsvaret sier at dokumenter er borte og at arkivet er ufullstendig på det her?

– Det har vært noen utfordringer knyttet til tidligere fysiske arkiv, men det må Forsvaret svare på, sier Worpvik.

Publisert: 14.11.19 kl. 05:50







Mer om