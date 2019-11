RAMMET: Hunden Barak (her ett år) er én av hundene som er omfattet tiltalen. Foto: Privat

Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten

Opptil 70 kennelhunder ble påsatt halsbånd med strøm for å stoppe bjeffing. Nå må en tidligere innehaver og en ansatt ved et hundepensjonat møte i retten.

NTB-Jan-Morten Bjørnbakk

De to kvinnene som jobbet ved et hundepensjonat i Trøndelag, erkjenner begge å ha bundet hundene, men skylder på hverandre.

De møter onsdag i Inntrøndelag tingrett tiltalt for brudd på dyrevernloven. En egen forskrift regulerer bruken av strømhalsbånd for hund.

– Den type halsbånd vi mener er brukt i denne saken, er forbudt å montere på hund i Norge. Halsbåndene kalles for «bjeffehalsbånd» fordi de gir et støt hvis hunden bjeffer. Det finnes land hvor disse halsbåndene er lovlige. Dermed er det også et marked. Slike halsbånd koster ikke all verden på nett, sier politiadvokat Amund Sand til NTB. Han er aktor i saken mot de to kvinnene.

– Fryktelig vondt

En rekke av hundeeierne som hadde hundene sine i forvaring i hundepensjonatet, reagerte med forferdelse da de fikk høre at hundene deres hadde blitt utsatt for strøm.

– Vi ble både forbannet og lei oss da vi skjønte at vår hund hadde vært utsatt for strømming. Vi forventet at hunden vår var trygg da vi leverte den på et godkjent hundepensjonat. Det gjør fryktelig vondt å vite at vi har bidratt til å utsette hunden vår for mishandling, og at vi har sendt ham tilbake til et sted han forbinder med noe vondt, sa en av hundeeierne til Trønder-Avisa da saken ble kjent.

OPP TIl RETTEN: Rettssaken går i Inntrøndelag tingrett i Steinkjer. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Innrømmer bruk

Begge de to tiltalte har erkjent at de brukte halsbåndene på hundene. Rettssaken vil ikke handle om hva som har skjedd, men hvor lang straff kvinnene skal få.

– Min klient har erkjent at hun har satt slike bånd på noen hunder. Hun beklager at det har skjedd. Hun synes ikke det var greit. Bakgrunnen for at dette utstyret ble brukt, var at hundene ikke skulle bjeffe, sier Kjell Horsnes til NTB. Han er forsvarer for kvinnen som var ansatt på dyrepensjonatet.

Ifølge politiet har innehaveren også erkjent å ha satt halsbånd på hundene. Men hun peker på at det var den ansatte som var aktiv, og må ta ansvar for at så mange hunder fikk strømhalsbånd.

– Den ansatte mener at hun satte bånd på hundene fordi hun fikk beskjed av lederen, sier politiadvokat Amund Sand.

Høyesterett

Inntrøndelag tingrett vil sannsynligvis bruke mest krefter på å finne ut hvor lang straff de tiltalte skal få.

– Høyesterett har behandlet en sak med denne type halsbånd. Sakkyndige i den saken uttalte at bruken av denne typen halsbånd påfører hunden lidelse. Dermed blir dette en sak under dyrevelferdsloven. Dommen i Høyesterett lød på ubetinget fengsel. Den saken gjaldt halsbånd på én hund – denne saken dreier seg om mange flere, sier politiadvokaten.

Saken starter onsdag i Inntrøndelag tingrett. Det er satt av to dager til behandlingen.

Publisert: 17.11.19 kl. 09:27







