Skolematdebatten: – Listhaugs løsning vil øke klasseskillet

Skolemat-debatten fortsetter. Nå går Aps byrådsleder Raymond Johansen hardt ut mot folkehelseministeren.

Onsdag ble det kjent at folkehelseministeren Sylvi Listhaug (Frp) ønsker å innføre foreldrebetalt skolemat, som ville kostet mellom 300 og 500 kroner i måneden. Det får Aps byrådsleder Raymond Johansen til å reagere.

– Nå går Listhaug løs på skolemåltidet, og vil sende hele regningen til norske foreldre, fordi regjeringen ikke tar seg råd til å finansiere ett gratis skolemåltid fremfor skattekutt til Norges rikeste, sier han.

Ifølge Johansen bør Norge se til nabolandene våre. Både Sverige og Finland har hatt skolemat-ordninger siden 40-tallet.

– Norge har sett til Finland for skolepresentasjoner i veldig mange år, og da må vi også se til årsakene som bidrar til resultatene. Vi vet at matpakken kan føre til frustrasjoner og mobbing, og fører til et økende klasseskille i klasserommet, som må motvirkes, fordi sultne barn gir mer uro og mindre konsentrasjon, sier Johansen.

– Skole skal være gratis

I Danmark har de derimot gått for Listhaug sin variant: foreldrebetalt skolemat, og det har vært en stor suksess.

– Hvorfor skal vi sammenligne oss selv med Finland og Sverige, men ikke Danmark?

– Fordi Finland og Sveriges ordning er uavhengig av størrelsen på lommeboken. Det har vært bred politisk enighet om at skolen skal være gratis for alle i mange år. Det er oppsiktsvekkende at Listhaug er villig til å røre ved gratisprinsippet. Da åpner hun for andre typer egenbetalingen også.

– Listhaug har foreslått av ordningen vil koste mellom 300–500 kroner i måneden. Har ikke de fleste råd til det?

– De fleste, men langt fra alle. For en familie med to barn blir dette 12.000 kr i året, sier Johansen.

– I Norge går vi på samme skole. Vi utjevner forskjeller og vi lærer oss lesing, regning og skriving sammen, og jeg mener at tiden er inne for at også norske elever skal få et gratis og næringsrikt måltid om dagen. Listhaugs løsning vil øke klasseskillet i skolen og gjøre det tydeligere enn hva det er i dag.

– Arbeiderpartiet vingler i vei også når det gjelder skolemat, sier folkehelseminister Sylvi Listhaug til VG.

Hun peker på at Jonas Gahr Støre i 2013 sa til VG at foreldre kan betale 700 kr i måneden for skolemat:

«Mat er ikke en del av skolens lovpålagte ansvar. Foreldrene betaler for skolematen i dag også. Gjennomsnittsprisen på å lage matpakke er 25 kroner har jeg lest, og mange barn får med seg penger hjemmefra», uttalte Støre i artikkelen.

PÅ BESØK: Her er Roy Steffensen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) på besøk i Haugerudhagan barnehage hvor det er foreldrebetaling. Foto: Tore Kristiansen / VG

– Det jeg nå har luftet, er et forslag om at foreldrene kan betale 3–500 kr i måneden for mat, med ordninger der de som har dårlig råd slipper å betale, sier Listhaug.

– Istedenfor å bruke penger på brød, pålegg, yoghurt, frukt og annet for å sende med barna på skolen, bruker man pengene på at skolen serverer ernæringsrik og god mat.

– Det er ingenting som er gratis

Listhaug har selv barn i Osloskolen. Hun sier til VG at hun i likhet med tusenvis av andre foreldre i Oslo ikke har sett snurten av hverken gratis frukt eller mat fra byrådslederen.

– Hvis Raymond Johansen mener dette skal være gratis, hvorfor har han ikke levert dette over hele byen? Han har definitivt levert eiendomsskatt i milliardklassen, sier hun.

– Det utrolige er at kommunen selv uten denne ville gå med overskudd. Det er ingenting som er gratis. Vi vet at Ap ønsker økte skatter som også rammer de som har lite.

Listhaug sier at hun ikke ser hvorfor det skal være greit å betale for mat i barnehagen, men ikke på skolen.

– I dag kan vi kjøpe frukt og melk på skolen, men ikke mat. Hvor er logikken?

