SOMMERVÆR: Det blir varmt i store deler av Sør-Norge torsdag. Fredag er det nordlendingene tur. Foto: StormGeo

Smak av sommer i vente for hele landet – men det blir vått

Værkartene lyser ildrødt inn mot pinsehelgen: Torsdag kan det bli over 25 grader i Sør-Norge, mens det fredag er ventet at nordlendingene kan få årets første sommerdag.

Nå nettopp







– Alle får en smak av sommer før temperaturene synker igjen, og det blir mer normal temperatur for starten av juni, sier Cecilie Villanger, vakthavende meteorolog ved StormGeo, til VG.

Men det er imidlertid ikke sol fra skyfri himmel som vil prege værsituasjonen denne uken og gjennom pinsehelgen, ifølge Villanger og meteorolog-kollega ved Meteorologisk institutt, Rannveig Oftedal Eikill.

– Det blir ganske vekslende vær som holder seg gjennom pinsen. Det blir av og på med regn og sol fra sør til nord, forteller Oftedal Eikill.

Kan bli årets første sommerdag

For Sør-Norge sin del er det torsdag som ser ut til å bli den varmeste dagen, med temperaturer opp mot, eller over, 25 grader både på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag. På Sørlandet ser det ut til at temperaturene vil havne på rundt 20-tallet.

Fikk du med deg? Rekordkald-maidag i Bergen forrige uke

For de aller fleste vil de høye temperaturene gjøre et lite dupp fredag, og kunne variere med rundt 10 grader fra dag til dag.

ÅRETS FØRSTE SOMMERDAG: Fredag kan det bli temperaturer på over 20 grader flere steder i Nord-Norge. Foto: Meteorologisk institutt

– Vestlandet får det rundt ti grader kjøligere fredag, og det blir også en god del kjøligere i Trøndelag. Varmen holder seg litt på Østlandet, og vil ligge på rundt 20 grader, sier Villanger.

Fredag er det også nordlendingenes tur til å lufte sommergarderoben, når de varme temperaturene trekker nordover. Ifølge meteorologene kan det bli fra 20 til 25 grader flere steder.

– For eksempel her i Tromsø har vi ikke hatt årets første sommerdag ennå, og det kan se ut som vi får det på fredag, sier Oftedal Eikill.

SOMMER I TROMSØ: Her fra Grøtfjord strand i fjor sommer. Foto: Lone Lohne

Ingen strålende pinse i vente

Lørdag er det pinseaften, og startskuddet for en langhelg for mange, men strålende sommervær blir det ikke. Til tross for bygeaktivitet ligger det an til å bli ganske behagelige temperaturer enkelte steder.

– 1. og 2. pinsedag er det Trøndelag og Østlandet som kan vente seg de beste temperaturene – kanskje også Nordland på søndag, med temperaturer på rundt 20 grader, forteller Villanger.

– Oppsummert blir det litt nedbør til alle og litt gløtt av sol til alle. Det blir vekslende vær.

Det vekslende været vil også føre til fare for torden flere steder.

– Onsdag er det mulighet for torden i Trøndelag og sør i Nordland, mens det torsdag er Sør- og Østlandet som er mest utsatt. Det kan også bli tordenvær lengst sør på Vestlandet, forteller StormGeo-meteorologen.

Publisert: 04.06.19 kl. 13:03