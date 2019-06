GIKK AV: Tidligere administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Avgått Mattilsynet-direktør får permisjon med millionlønn

Harald Gjein, som fredag 24. mai gikk av som administrerende direktør for Mattilsynet, mottar permisjon med full lønn.

Det viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Ifølge lederlønnskontrakten har Gjein en årslønn på nesten en og en halv million kroner (1.470.000).

I et dokument sendt til Gjein fra Landbruks- og mattdepartementet, som en bekreftelse på Gjeins oppsigelse, kommer det også frem at han vil få tilbud om «en annen passende stilling».

– I den videre dialogen vil det bli avklart hvilken annen passende stilling du vil få tilbud om og betingelsene knyttet til denne. Frem til dette er avklart, er du gitt permisjon med full lønn i tillegg til avvikling av planlagt ferie, heter det i dokumentet.

Gjein har vært administrerende direktør i Mattilsynet siden 15. april 2011.

Avslørte feilaktig rapport

Bakgrunnen for direktørens avgang er en sak hvor Mattilsynet leverte en feilaktig tilsynsrapport på pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås’ minkfarm i fjor sommer – en sak som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden etter at NRK publiserte avsløringene.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil, i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sa Gjein en pressemelding i forbindelse med avgangen.

AVSLØRTE MATTILSYNET: Pelsdyrbonde i Sandnes, Per Olaf Lauvås. Foto: Trond Solberg

Både interne og eksterne undersøkelser

Det var pelsdyrbonde Lauvås som selv avslørte den feilaktige tilsynsrapporten ved å utføre skjulte opptak. Mattilsynet har selv innrømmet at de har gjort alvorlige feil i saken og er i gang med interne undersøkelser.

Forrige uke skrev NTB at Mattilsynet også innrømmer at tilliten til tilsynet er trukket i tvil etter pelsdyrsaken, og at det derfor også er bestilt en ekstern gransking.

– De forsøkte å påføre meg tittelen som dyremishandler og ta fra meg jobben. Jeg hvem ikke hvem sitt ansvar det er, men noen er nødt til å stå ansvarlig for det som skjedde, sa pelsdyrbonde Lauvås til VG i mai.

Etter direktørens avgang sa Lauvås til VG at det var riktig at Gjein å gå av.

– Hvis han mener han ikke har gjort jobben sin, så må han bli skiftet ut, og sette stillingen sin til disposisjon for noen som kan rydde opp. Jeg ba kun om en unnskyldning. At det måtte en bonde fra Jæren til for at de skal lære seg folkeskikk, sånn er det. De må bare lære seg det.

Han poengterte også at siste ord i saken ikke var sagt.

