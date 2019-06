Vitne om fornærmet 26-åring: – Han kalte ham «onkel Svein»

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Hjelpeapparatet fikk inntrykk av at Svein Ludvigsen og fornærmede hadde hatt tett kontakt. «En helt fremmed person», sier Ludvigsen.

I retten forklarer en tidligere saksbehandler i barnevernstjenesten at den nå 26 år gamle mannen var svært opptatt av Svein Ludvigsen.

– Han snakket om han som en han kjente godt. Var det ting han ikke fikk gjennom, eller ting han ønsket å gjøre, så sa han «da må jeg ringe fylkesmannen. Da må jeg ringe Svein. Han er min venn», forklarer vitnet.

Hun forklarer også at fornærmede ofte kalte Svein Ludvigsen for «onkel Svein».

Et sentralt spørsmål i saken mot Ludvigsen er hva slags kontakt han hadde med de fornærmede og hva slags makt Ludvigsen skal ha gitt uttrykk for at han hadde.

Ifølge tiltalen forledet han de fornærmede til å tro at han kunne påvirke deres livssituasjon i Norge, noe Ludvigsen nekter for.

– Stolt

Saksbehandleren var med da fornærmede skulle på statsborgerskapsseremoni på Fylkeshuset i Troms i 2011.

– Da var han veldig opptatt av fylkesmannen og var veldig stolt av at han kjente ham. Han sa at han var hans venn og gledet seg veldig til at jeg skulle få hilse ordentlig på ham. Han var stolt over å kjenne ham, sier saksbehandleren.

Vitne forteller at fornærmede presentere henne for Ludvigsen etter seremonien.

– Det var en seremoni med flere deltagere. Ludvigsen var rundt og hilste på alle og det var litt småprat, men ikke noe mer enn det.

Ringte politiet

En barnevernsleder forklarer at hun ringte til politiet da hun fikk høre at Ludvigsen var pågrepet.

Årsaken var at hun hadde et inntrykk av at mannen hadde hatt tett kontakt med Ludvigsen.

– Jeg sa at vi har en ungdom som jeg tenker at dere bør ringe og ta kontakt med, forklarer hun.

Den fornærmede 26-åringen skal også ha bedt en av de barnevernsansatte om råd i 2014.

– Han viste henne meldinger han hadde fått fra Svein Ludvigsen der han ble invitert med på hotell. Han spurte om råd og det ble drøftet hos oss, sier vitnet.

– Trodde dere de var bestevenner?

Forsvarer Kai Vaag utfordret begge de to barnevernsansatte på hva de visste om konkrete møter mellom Ludvigsen og fornærmede.

Forsvarerne ønsket å få frem at de barnevernsansattes oppfatning av den angivelige kontakten mellom fornærmede og Ludvigsen, bare var basert på fornærmedes ulike utsagn og oppfatninger.

De to svarte at de ikke selv hadde observert møter, men at de hadde et inntrykk av at fornærmede kjente Ludvigsen godt.

– Hva sa han helt konkret? spurte Vaag.

– Det husker jeg ikke, det er mange år siden. Men vi har notert at det har vært en del kontakt og at han har vært opptatt av den kontakten.

– Trodde dere på at Svein Ludvigsen var hans beste venn, spurte forsvarer Per Zimmer.

– Ikke akkurat beste venn, men at han betydde mye for ham, svarte saksbehandleren.

Ludvigsen har i retten beskrevet fornærmede som «en helt fremmed person». Torsdag forklarte Ludvigsen at han ikke husker å ha møtt den fornærmede 26-åringen, selv om han ikke avviser at det har skjedd.

Samtidig ble han overrasket da han fikk vite at fornærmede er definert som lettere psykisk utviklingshemmet.

Fornærmede hevder han fikk penger for seksuell omgang på et hotell i Oslo. Dette benekter Ludvigsen.

– Litt rart?

Bistandsadvokat Ole Strømmen konfronterte Ludvigsen med en meldingsutveksling i forkant av det fornærmede og påtalemyndigheten mener var et seksuelt overgrep.

– Er det ikke litt rart at du sender disse meldingene til noen du mener du ikke kjenner? Her inviterer du på pizza og hamburger? Er det noe du gjør med fremmede over Facebook messenger? spurte Strømmen.

Ludvigsen fastholdt at han ikke mener invitasjonen indikerer at de kjente hverandre.

Forsvarere Per Zimmer sier til VG at det ikke har vært noen overraskelser så langt under bevisførselen.

– For å kunne dømmes etter tiltalen må han ha misbrukt sin stilling. Ludvigsens versjon skal legges til grunn, hvis den ikke kan utelukkes, noe vi mener den ikke kan. Han forklarer at han ikke har utøvd press eller gitt lovnader i sin kontakt med noen av de fornærmede, sier Zimmer.

