PROTEST: Christina Fraas protesterte natt til torsdag mot forslag om endring i abortloven på Instagram. Christina Fraas / @ kirsebaerhagen Foto: Kristine Slyngstad

Protest for abortloven: – Vi kommer til å stille kvinnesterke

Forslaget om endring i abortloven skal behandles i Stortinget i dag. Influenser Christina Fraas (Kirsebaerhagen) har fått med seg 30 kvinner i Instagram-protest.

– I dag er ikke dagen vi kommer til å gå stille i gangene. Ikke bare skal vi fylle Instagram-kontoen min med bilder av hjemmeabort, vi skal møte kvinnesterke foran Stortinget, sier Christina Fraas (Kirsebaerhagen).

Mens de fleste lå og sov i natt, publiserte Fraas 30 forskjellige portretter av kvinner i hvitt undertøy, med blodig underliv og strikkepinner i hendene.

– Det er bilder av alle egentlig, det er deg og meg, og representanter for alle som har engasjert seg. Jeg håper folket kommer foran makta i dag, sier hun.

16. mai publiserte Fraas et slikt bilde av seg selv for første gang for å protestere mot regjeringens forslag om endring i abortloven.

expand-left arrow-right Instagramprofilen til Christina Fraas onsdag morgen. Christina Fraas / @ kirsebaerhagen.

– Selvbestemt abort burde være en selvfølge

I dag skal saken behandles i Stortinget, hvor Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer til å stille med alle sine representanter, melder NTB.

Samtidig er det planlagt «Protestmarkering for abortloven» på Eidsvolls plass. Flere av kvinnene på Fraas’ Instagram skal møte. En av dem er Nastaran Marie Kowkabi.

Nastaran Marie Kowkabi sier: – Vi burde gå fremover, hvorfor skal de ta fra oss rettighetene våre i 2019? Christina Fraas / @ kirsebaerhagen Foto: Kristine Slyngstad

– Jeg har gått mange runder med meg selv om dette bildet, ikke fordi jeg er uenig, men fordi bildene får mange reaksjoner utenfra. Samtidig er det så viktig å stå opp og ytre meningene sine. Selvbestemt abort burde være en selvfølge, sier hun til VG.

– Det virker som om man er «pro birth», ikke «pro life». Det er ikke alle som har som har muligheten til å oppfostre et barn, og det er jo bare ens eget valg.

– Skremmende tendenser

Lene Elisabeth Eide sier til VG at hun frykter at lovforslaget vil bli vedtatt i Stortinget i dag. Blir lovendringen vedtatt, vil alle fosterreduksjoner etter uke 12 bli behandlet i nemnd.

– Jeg håper jo selvfølgelig ikke det kommer gjennom. Det er skremmende at vi ser slike tendenser i resten av verden, og at det i det hele tatt er åpent til diskusjon i Norge er skummelt, sier Eide.

Under bildet av Lene Elisabeth Eide skriver hun: «Fordi det ikke finnes forbud mot abort, bare mot trygg abort». Christina Fraas / @ kirsebaerhagen Foto: Kristine Slyngstad

Geir Jørgen Bekkevold er stortingsrepresentant i KrF.

– Kvinnefronten påstår at «nemndbehandling av fosterreduksjon er første trinn mot en mer restriktiv abortlovgivning i Norge». Det er helt misvisende, sier han til VG.

– I dag ligger det et forslag om at fosterreduksjon skal bli regulert av abortloven, som alle andre svangerskapsavbrudd. Og fordi inngrepet skjer etter uke 12, skal det behandles av nemnd. Lik alle andre senaborter etter uke 12, sier Bakkevold.

Han mener at kvinner og fostre nå får en tryggere ramme rundt abortvalget.

– Denne lovendringen tar på alvor at fosterreduksjon er et svært krevende etisk valg. Det synes både de som utfører inngrepene og kvinnene selv.

Publisert: 13.06.19 kl. 12:19