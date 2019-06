FEMDOBLET FREMØTET: KrFU-nestleder Edel Marie Haukland (midt i bildet) sammen med KrFU-leder Martine Tønnesen. På andre rad er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset. Foto: Martine Tønnesen/KrFu

KrF-ere: Vi ble buet på i Pride-paraden

«Hvor er Ropstad» skal folk ha ropt til de 20 KrF-erne som gikk i gårsdagens Pride-tog i Oslo. – Jeg synes heller man skal heller ta vare på kristne skeive, sier KrFU-nestleder Edel Marie Haukland.

– Stort sett var det smilende og glade mennesker, men noen steder langs veien ble vi buet på, og flere ropte mot oss, sier Haukland til VG.

I år satte KrF-oppmøterekord i Pride-paraden:

20 personer gikk under KrFUs gule flagg- noe som er fem ganger så mange som i fjor.

Likevel var det én KrF-er som gjorde seg bemerket med sitt fravær: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gjorde det klart da han ble barneminister at ikke ville gå i paraden. Han begrunner det med at han ikke stiller seg bak det arrangøren Fri står for.

– Flere ropte «Hvor er Ropstad». Når en hel gjeng begynner å rope det når de ser oss, så virker det som om noen har planlagt det. Det synes jeg er teit, sier KrFU-nestlederen.

Hun synes heller at KrF-erne som gikk i Pride burde ha blitt heiet frem:

– For enkelte koster det mye å møte opp. Jeg synes heller man skal ta vare på kristne skeive. De får tyn fra alle kanter. De står i et krysspress fra det religiøse miljøet som mener de ikke burde være der, og fra storsamfunnet som mener de ikke gjør nok og stempler dem som homohatere, sier Haukland.

Leder for FRI, Ingvild Enstad, skriver i en SMS til VG at hun ikke kjenner til at KrF-ere ble buet på i Pride-paraden.

– Jeg kjenner ikke til dette. Men om det stemmer at noen ble buet på, så synes jeg det er veldig synd. Alle som går i paraden skal ha en positiv opplevelse og det er tøft at flere KrF-ere valgte å delta selv om ikke ledelsen gjorde det, forteller Enstad.

Ingen fra KrF-ledelsen stilte

Oslo sentrum badet i regnbueflagg, glitter, diskomusikk, dansende mennesker og strålende solskinn da 50.000 mennesker gikk i Pride-tog fra Grønland til Spikersuppa lørdag formiddag. Mer enn 270.000 mennesker tok til gatene for å få med seg den fargerike paraden, noe som er ny rekord.

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre danset seg igjennom Oslos gater og statsminister Erna Solberg gikk sammen med komiker Else Kåss Furuset, var det ingen fra KrFs ledelse eller KrF-statsråder som deltok i årets parade.

– Jeg vet ikke hva de gjorde. Kanskje de var opptatt. Jeg mener man ikke trenger å støtte alt Fri står for og likevel gå i paraden. Andre mener det motsatte og velger å ikke gå. Det er helt greit, så lenge man jobber alle andre dager for at verdens skal bli trygg for skeive, sier KrFU-nestleder Haukland.

– Men det kan tenkes at de som buet på KrF i paraden mener at KrF nettopp ikke gjør det, når lederen ikke vil stille i paraden?

– Vi jobber for at alle mennesker skal være trygge og ivaretatt. Vi har alle en vei å gå og kan bli mye bedre.

– Skulle du ønske at KrF hadde en partileder som gikk i Pride?

– Jeg ønsker ikke at folk skal føle seg tvunget til å handle på tvers av det man mener er riktig bare fordi majoriteten roper det høyt, sier Haukland.

Blant de 20 som faktisk gikk, var KrFU-leder Martine Tønnessen, tre fylkesledere fra ungdomspartiet, KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset gikk i KrF-delegasjonen.

De to sistnevnte skapte rabalder i KrF da Bekkevold viet Høvset og hennes kvinnelige partner Louise-Hill Vegsund i fjor.

Forsvarer Ropstad

Avgåtte KrF-leder Knut Arild Hareide lagde overskrifter og raseri i KrF da han gikk i Pride med kona Lisa Maria Hareide i 2016. I år hadde han andre planer i helgen.

– Da Hareide var leder, gikk han i Pride. Nå har dere en leder som nekter å gå. Viser det at det har skjedd en endring i partiet?

– Det har i alle fall ikke vært en endring i negativ retning siden det er fem ganger så mange som går i Pride! Kjell Ingolfs deltakelse er tatt helt ut av proporsjoner. Han har gjort mye bra for homofile da han var leder av KrFU. Han har gjort en stor innsats for at folk som er annerledes skal kunne kjenne seg trygge og velkomne. Jeg synes kritikken mot ham har vært veldig overdrevet.

Allerede planlagt neste års Pride

Til tross for noen negative opplevelser, ble også KrF-delegasjonen møtt med dans og heiarop:

– Jeg vil gjerne få takk dem. Vi var flere som ble rørt av godheten vi ble møtt med langs veien, sier Haukland.

– Så til neste år, da femdobler dere igjen - og blir 100 KrF-ere i Pride eller?

– Ja, vi satser på det. Vi har allerede begynt å planlegge neste års deltakelse og gleder oss veldig, sier Haukland.

