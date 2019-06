BISTANDSADVOKATER: Advokatene Beate Arntzen (f.v.), Ole Magnus Strømmen og Gunhild Bergan Foto: Terje Mortensen

Bistandsadvokat ber om hundretusener i erstatning: – Ufattelig grovt

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Bistandsadvokat Gunhild Bergan sier at hennes klient trodde han ville bli sendt ut av landet dersom han ikke ytet de seksuelle handlinger som Svein Ludvigsen ønsket seg.

Oppdatert nå nettopp







Bergan mener retten må legge til grunn at Svein Ludvigsen har utsatt hennes klient for svært alvorlige seksuelle overgrep over en lang periode.

– Ut ifra bevisførselen må dere legge til grunn at det er snakk om et meget høyt antall grove overgrep, sa Bergan under sin prosedyre.

Hun er forsvarer for den hovedfornærmede 25-åringen og la ned påstand om at hennes klient må idømmes menerstatning og oppreisningserstatning etter rettens skjønn.

les også Aktor ber om fem år og seks måneders fengsel for Svein Ludvigsen

Bergan viste imidlertid til det hun mener er riktig utredning av menerstatning i denne saken: 573. 000 kroner.

Samtidig mener hun det isolert sett er riktig å tilkjenne fornærmede 350.000 kroner i oppreisningserstatning. Denne summen må imidlertid bli noe lavere når man ser oppreisningserstatningen i sammenheng med menerstatningen.

– Oppreisningserstatningen må naturlig nok bli noe lavere. Kanskje 300.000 eller noe sånt, sier Bergan.

Menerstatning er erstatning som gis for skader av ikke-økonomisk art som er medisinske og varige.

Nekter straffskyld

Svein Ludvigsen har erkjent av han ved tre tilfeller hadde frivillig seksuell omgang med den fornærmede 25-åringen, men nekter straffskyld. Statsadvokat Tor Børge Nordmo mener denne forklaringen er tilpasset og et resultat av det ble umulig for Ludvigsen å opprettholde forklaringen han hadde gitt til politiet.

les også Svein Ludvigsen løy i åtte politiavhør – så kom rettssaken

Bergan viser i sin prosedyre til at hennes klient ikke hadde noen seksuell erfaring før han møtte Ludvigsen.

– Han ble lært opp av Ludvigsen og gjennom pornofilmer han måtte se. Dette var en person som tilsynelatende ville hjelpe. En trygghetsperson han manglet. Det er et vanvittig tillitsbrudd, sier Bergan.

– Det startet da han var barn og fortsatte i mange år. Det er etter min mening ufattelig grovt, fortsetter hun.

TILTALT: Svein Ludvigsen er tidligere fiskeriminister og fylkesmann i Troms. Foto: Gorm Kallestad

Bergan oppsummerer sin klient opplevelse av relasjonen med Ludvigsen på følgende måte:

– Han selv opplevde at det var å komme til et fengsel. Alt ble så mye verre. Hvis han ikke gjorde som Ludvigsen sa og ikke ytet de seksuelle tjenester han krevde av ham ville han bli sendt ut av landet, sier advokaten.

Den fornærmede 25-åringen forklarte i retten om hyppige overgrep med preg av tvang og vold.

– Det er ikke noen tiltale for voldtekt, men det er etter mitt syn svært tett opp mot eller innenfor den bestemmelsen, sier Bergan i retten.

Hun viser også til at homofili er sett på som uakseptabelt i fornærmedes hjemland.

– Det er stor, stor skam knyttet til sex mellom menn. I hans kultur må man enten ta overgripers liv eller så må man ta sitt eget. Han ser ingen fremtid.

Den fornærmede forklarte i retten at han hadde et ønske om å ta livet av Ludvigsen og at han hadde vurdert flere måter å gjøre dette på.

Bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen la på vegne av sin klient, en 26 år gammel, lettere psykisk utviklinghemmet mann, ned påstand om at han tilkjennes erstatning etter rettens skjønn.

Han forklarte imidlertid at han mener 175.000 kroner er et passende beløp.

Publisert: 24.06.19 kl. 13:41 Oppdatert: 24.06.19 kl. 13:54