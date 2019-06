VAR IKKE MED: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltok ikke i Pride-paraden. Her avbildet før fjorårets landsmøte. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Ropstad reagerer på tilrop under Pride-paraden: - Burde vite bedre

Tidligere LLH-leder Bård Nylund var en av dem som ropte «Hvor er Ropstad?» til de 20 KrF-erne som deltok i helgens Pride-parade i Oslo.

Søndag fortalte KrFU-nestleder Edel-Marie Haukland at de ble buet på da de gikk i Pride-toget i Oslo lørdag.

– Flere ropte «Hvor er Ropstad». Når en hel gjeng begynner å rope det når de ser oss, så virker det som om noen har planlagt det. Det synes jeg er teit, sa hun til VG.

Mandag avviser den tidligere lederen av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Bård Nylund at ropingen var planlagt. Han var nemlig en av dem som etterlyste barne-og likestillingsministeren gjennom slagord da KrF-erne kom forbi ham og gjengen han stod sammen med.

– Jeg kan forstå at de som gikk for KrF ikke syntes det var så gøy, men jeg tenker at det ikke var så veldig alvorlig, sier han og legger til at han ikke fikk med seg at noen buet på dem.

Haukland setter pris på forståelsen, men sier at dette handler om mer enn «bare denne ene gjengen». Hun mener at ropene uttrykte at de som faktisk dukket opp ikke var bra nok.

– Hvis man mener at Ropstad burde ha vært der kan man godt si det, men dette var feil tid og sted.

FØRST I TOGET: Bård Nylund under Pride-paraden i 2015. Da var han leder i LLH. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Har kostet mye for andre også

50.000 mennesker gikk i Pride-toget fra Grønland til Spikersuppa lørdag. Mer enn 270.000 mennesker tok til gatene for å få med seg den fargerike paraden, noe som er ny rekord.

Dagen etter feiringen var KrFU-nestleder Haukland tydelig på at de opplevde ropingen som ubehagelig.

– Jeg synes heller man skal ta vare på kristne skeive. De får tyn fra alle kanter, sa hun til VG søndag. Hun viste også til at det for enkelte koster mye å møte opp.

Nylund, som nå er avdelingsleder i LO, understreker at han ikke har problemer med å forstå dette.

– Men jeg tror det er andre i den paraden dette har kostet en del for også. Og så kan man jo selv tenke gjennom hvem som kunne ha bidratt på en positiv måte for disse på et tidligere tidspunkt, sier han.

FEMDOBLET FREMØTET: KrFU-nestleder Edel-Marie Haukland (midt i bildet) sammen med KrFU-leder Martine Tønnesen. På andre rad er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset. Foto: Martine Tønnesen/KrFu

Ropstad: - Trist

Barne- og familieministeren selv reagerer på tilropene.

– Av alle, burde Bård Nylund vite bedre og forstå virkningen av at en gjeng med voksne mennesker roper mot unge KrFU-ere. Selv om jeg ikke går i paraden, så har jeg støttet KrF-ere som gjør det. Det hadde jeg trodd han også gjorde, skriver Kjell Ingolf Ropstad i en e-post til VG.

KrFU-nestleder Haukland forteller at de flere ganger i løpet av løypa møtte folk som ropte og buet til dem.

– Det er veldig ugreit. Det kan gjøre det mye vanskelige for skeive i KrF å gå i paraden neste år, når man vet at man kan bli møtt med buing, sier hun til VG mandag.

Hun får støtte av partilederen.

– Dersom alle er velkomne til å delta i paraden, slik det hevdes, er det trist at medlemmer fra KrF som selv har valgt å delta blir møtt med tilrop, skriver han.

Klemte Haukland

Mens Ap-leder Jonas Gahr Støre danset seg igjennom Oslos gater og statsminister Erna Solberg gikk sammen med komiker Else Kåss Furuset, var det ingen fra KrFs ledelse eller KrF-statsråder som deltok i årets parade.

Blant de 20 som faktisk gikk, var KrFU-leder Martine Tønnessen, tre fylkesledere fra ungdomspartiet, KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold og KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset.

– Det er vel én ting det har blitt snakket om når det gjelder Pride og KrF siden i høst, og det er den manglende deltakelsen til Ropstad. Den debatten har jeg deltatt i både på Facebook og andre steder, sier Bård Nylund.

Han er klar at ingen skal føle seg presset til å gå i et slikt tog, men understreker samtidig at man ikke skal ta ropingen for mer enn det var.

– Det var ikke vår intensjon å gjøre paradeopplevelsen til en utrivelig opplevelse. Jeg gikk også ut i toget og ga klem til KrFU-nestleder Haukland, fordi jeg syntes at det var så hyggelig at hun gikk.

Skal rope noe annet neste år

– Har man ropt noe som folk følte var ubehagelig, så er ikke det noe ålreit. Jeg heier på de som går for KrF, og håper at det blir enda flere av dem neste år. Jeg får rope noe hyggelig til dem neste år. Det lover jeg, sier Nylund.

– Hva vil du rope da?

– Velkommen i år igjen!

Det setter Haukland pris på.

– Jeg gleder meg til å danse med ham i paraden igjen. Det blir gøy, sier hun og understreker at de to fortsatt er venner.

Så - hvor var egentlig Ropstad under årets Pride-parade?

– Ropstad brukte dagen sammen med familien sin, og deltok blant annet i en bursdagsfeiring, opplyser kommunikasjonsrådgiver Anders Lundell i Barne- og familiedepartementet.

Publisert: 24.06.19 kl. 13:08