LEIRSTED: Baptistungdommene samles på leirstedet Vegårtun i Vegårshei i Aust-Agder. Foto: Privat

Ung baptist: Homofile i par får ikke være ledere på ungdomsleir

Når organisasjonen Ung baptist arrangerer sommerleir vil det ikke åpnes for homofile i forhold som leirledere. – Dytter folk inn i skapet, mener tidligere medlem.

Mindre enn 10 minutter siden







I forkant av årets sommerleir for unge baptister på Vegårshei i august er det sendt ut følgende formulering i et informasjonsbrev for dem som skal være ledere:

«Ung baptist holder frem det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne som den rette samlivsform. Det medfører at samboere eller personer i likekjønnede forhold ikke kan være ledere på BU-leiren. Samboere og personer i likekjønnede forhold blant deltakerne skal selvfølgelig behandles med respekt, imøtekommenhet og oppleve seg godt mottatt.»

Bestemmelsen gjelder altså ikke bare homofile i forhold, men alle samboere.

– Kjøreregler

– Det du nevnte er presisert fordi det har vært spørsmål rundt det, sier daglig leder Sveinung Vaagen i Ung baptist når VG spør ham om formuleringen ovenfor.

VG skrev lørdag om debatten i Det norske baptistsamfunn i kjølvannet av at Bærum baptistmenighet før jul valgte inn en kvinne som er gift med en annen kvinne inn i menighetsrådet. Det har fått andre menigheter til å reagere. 47 menigheter har varslet at de «ikke kan leve med» Bærums praksis.

Vaagen forklarer imidlertid at formuleringen, som er sendt ut til sommerleir-medlemmene i vår, ikke er knyttet til diskusjonen i Det norske baptistsamfunns landsmøte i Tromsø i helgen.

– De siste årene har vi fått en del spørsmål om samlivsetiske krav til ledere på leir. Formuleringen er tatt med i informasjonsskrivet sånn at lokallagene som sender sine ledere, på forhånd kan vite hva de har å forholde seg til.

– Det er en debatt vi må ta. Det finnes ulike synspunkter og holdninger – også i vår organisasjon og styre, så det er naturlig at vi snakker om det. Og så må vi lage noen kjøreregler som flest mulig synes er greit, forklarer Vaagen, og legger til:

– Det er noen som ikke syns den er bra, og det vil det være uansett hva man gjør.

Han sier at det har vært viktig for dem å presisere sitt standpunkt ettersom spørsmål rundt samlivsetikk har vært problematisert.

– Har ikke med lederegenskaper å gjøre

– Vi er jo en barne- og ungdomsorganisasjon som består av lokallag. Vi legger oss ikke opp i hva lokallagene gjør, men når vi skal gjøre noe sammen trenger vi noen kjøreregler for at det skal fungere best mulig, for at flest mulig syns at det skal være greit.

– Hvilke signaler sender denne formuleringen?

– Det er et signal om at på lederplan i ungdomsarbeidet hos oss mener vi at samlivsetikk er et viktig tema. Så finnes det mange andre tema vi syns er mer viktig.

– Hvorfor er deres sivilstatus knyttet opp mot lederegenskapene?

– Det har ikke noe med lederegenskaper å gjøre. Som med all type kristent lederskap, handler det ikke bare om egenskaper, men hva du står for.

VAR MEDLEM: Erik Aasheim var engasjert i baptistkirkens ungdomsarbeid fram til slutten av 80-tallet. Foto: Frode Hansen, VG

– Gjør det mer skamfullt

Erik Aasheim, som selv har vært ungdomsleder i baptistkirken, sier til VG at han tolker formuleringen som at det finnes A- og B-medlemmer i organisasjonen.

– Noen skal få lov til å gjøre alt om de er normale og heterofile. Så er det noen som ikke skal få lov, sier han.

Den tidligere NRK-profilen meldte seg ut av kirken der store deler av familien hans fortsatt er medlemmer ett år etter at han kom ut av skapet mot slutten av 80-tallet. Da opplevde han at han ble faset ut av tillitsvervene han hadde og ble bare invitert til aktiviteter som dugnad og kjøkkenvask. Han reagerer på at ungdomsorganisasjonen tar det standpunktet 30 år etter at han selv forsvant ut.

– Jeg tolker det som utrolig lite inkluderende og for meg veldig ukristelig, fordi man påfører de unge som sliter enda mer problemer og gjør det mer skamfullt.

Mener de bryter prinsipp om selvbestemmelse

Selve formuleringen i informasjonsskrivet mener Aasheim at er oppsiktsvekkende.

– Da bryter de alle prinsipper om at det er menighetene selv som bestemmer i disse spørsmålene, sier han og eksemplifiserer med at menighetene ikke lenger står fritt til å sende en likekjønnet gift leder dersom de vil det.

Aasheim har fulgt kirkesamfunnets homofilidebatter siden 90-tallet og setter spørsmålstegn ved hvem det er som har bestemt formuleringen om ledere i Ung baptist.

– Baptistsamfunnet har i Tromsø i helgen sagt at de vil fortsette dialogen, mens ungdomsorganisasjonen går ut og sier at samboere og personer i likekjønnede forhold ikke kan være ledere.

Aasheim mener at det er spesielt problematisk fordi Ung baptist skal jobbe med ungdom på en leir der det vil være mange homofile.

– Dette bare dytter folk inn i skapet. Det er en ukristelig måte å gjøre det på. Jeg er kjempelei meg på vegne av mitt gamle kirkesamfunn.

Han håper både foreldre til deltagere og ungdommen som skal dit tenker over hvorvidt dette er noe de vil støtte.

Sveinung Vaagen ønsker ikke å kommentere Aasheims uttalelser.

Publisert: 09.07.19 kl. 09:44