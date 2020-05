OFFERET: Philip Manshaus stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept 10. august 2019. Foto: Privat

Johannes mor om drapsdagen: - Jeg bare skrek og skrek

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble funnet drept i sin egen seng i familiens bolig i Bærum. Moren hennes forteller at hun havnet i en sjokktilstand da hun fikk vite om drapet.

Oppdatert nå nettopp

10. august i fjor dro stemoren til Johanne (17) fra familiens hjem på ettermiddagen. Manshaus’ far hadde tidligere på dagen dratt til Sandefjord. Tiltalte har selv forklart at han ventet 20 minutter før han tok livet av stesøsteren sin inne på rommet hennes.

Stemoren hans fikk beskjed om terrorangrepet mot al-Noor-moskeen mens hun var sammen med sine venninner. Da dro hun hjem, men hun fikk ikke lov til å dra inn i huset. Etter hvert fikk hun beskjed om at det var funnet en død person.

– Da skrek jeg. Jeg bare skrek og skrek, og ropte på Johanne, sier stemoren i retten.

Bakgrunn: – Han forandret seg

Philip Manshaus i retten denne uken. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

– Virket jo veldig normal

Manshaus’ far vitnet også i retten. Han fortalte at han ikke delte den samme bekymringen som stemoren hadde gitt uttrykk i tiden før drapet og angrepet. Stemoren ga uttrykk for at hun mente at Manshaus var i ferd med å bli radikalisert og at hun vurderte å kontakte politiet. Faren lovet da å ta en alvorsprat med ham.

– Han virket jo veldig normal, sier faren om den samtalen.

I avhør ga faren imidlertid uttrykk for at han forandret personlighet to år før drapet. Faren reagerte blant annet på at Manshaus truet med å drepe broren om han fikk seg en ikke-europeisk kjæreste.

– Han var oppgitt over at broren kunne finne på å tenke seg kanskje å bli sammen med en fra utlandet, med en annen etnisk bakgrunn.

– Hvordan ser de på det som har skjedd og deres forhold til Philip i dag?

– Det er en virkelighet som du ikke helt kan fatte. Ingen av oss kan jo skjønne det, egentlig, sier han.

DREPT: Det ble vist frem flere bilder av avdøde i retten onsdag. Foto: Privat

les også Politiet om drapet på stesøsteren: Ingen tegn til kamp

– Vi har mistet to unger

Moren til Johanne forteller at hun ikke har besøkt stesønnen sin i fengselet. Manshaus har sittet varetektsfengslet i Ila fengsel siden drapet og terrorangrepet.

– Men jeg har tenkt veldig mye på ham. Det er veldig blandede følelser. Det går fra sinne til omsorg og sorg også for ham. Det livet han også har tapt. Både han og Johanne hadde alle forutsetninger for å få et bra liv. Det er forferdelig. Vi har jo mistet to unger, sier hun.

– Jeg greier ikke å forstå ham, sier hun videre.

Hun beskriver også en veldig vanskelig tid etter drapet med mye sorg.

– Jeg har ikke vært i stand til å dra tilbake til jobb. Jeg greier ikke bo i huset. Det har blitt et åsted for meg.

– Det er beintøft, smertefullt. Familien er lagt i grus.

Manshaus har ikke erkjent straffskyld, men innrømmer å stå bak drapet og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum. Han mener imidlertid at han handlet i nødrett.

SAVNET: I retten fortalte Johannes mor at de to var på en fjelltur like før drapet. Hun beskriver en veldig tøff tid etter at datteren ble drept. Foto: Privat

Publisert: 13.05.20 kl. 14:47 Oppdatert: 13.05.20 kl. 15:25

Les også

Fra andre aviser