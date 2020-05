VIL SÅ GJERNE: Selv om Sidsel Falck og sønnen Henrik endelig kan se hverandre igjen, kan de ikke gi hverandre en klem. Foto: Janne Møller-Hansen

Sidsel (95) til sønnen: – Når jeg har så kort tid igjen, er det så vondt å ikke kunne ta på deg

Denne uken så Sidsel Falck (95) sønnen sin igjen for første gang siden midten av mars. Men 17. mai, en dag hun har pleid å feire med barn, barnebarn og oldebarn, må hun markere alene uten de nære rundt seg.

– Vil du ha samme frisyren som vanlig, spør Raba Abidar idet Sidsel Falck setter seg foran speilet.

De to har møttes hver eneste tirsdag, presis klokken 10.30, i tre år. Da får Sidsel vask, en stuss og fine krøller.

– Ja, det er fint.

– Hun liker håret litt høyt, forteller Raba og tar i skum, mens Sidsel nikker bekreftende.

LUKSUS: Sidsel forteller at hun har savnet å kunne få håret sitt stelt. Foto: Janne Møller-Hansen

Dette er det første frisørbesøket Sidsel har hatt siden midten av mars. For da beboerne på Uranienborghjemmet på Majorstuen i Oslo fikk beskjed om å stenge dørene for besøk, stengte også tilbudet om fotpleie, fysisk aktivitet og frisør. Og mens beboerne ble sittende inne, uten mulighet til å gå eller å få besøk av familien, truet coronaviruset i gatene utenfor.

– Vi har heldigvis klart å holde Uranienborghjemmet smittefritt, og hver eneste dag er vi takknemlig for at vi ikke har hatt noen tilfeller, forteller institusjonssjef Vibeke Harr.







EN LITEN STUSS: Raba Abidar vet akkurat hvordan hun skal klippe håret til Sidsel slik at hun blir fornøyd.

Selv om frisør og andre tilbud nå gradvis åpner, er fortsatt reglene på eldrehjemmet strenge. To meters avstand. Kun besøk ute. Kun to beboere kan ha besøk samtidig. Ventelister for besøkende og hyppig håndvask. På tross av at situasjonen på ingen måte er normal, skal det likevel bli hakket mer normalt for Sidsel. I hvert fall akkurat i dag.

Ikke bare skal hun bli fin på håret. Hun får også endelig besøk av sønnen sin Henrik Falck. Vanligvis ser de hverandre hver eneste dag. Nå har de ikke sett hverandre siden besøksforbudet ble innført.

– Det har vært tungt å ikke se familien, sier Sidsel i det Raba er i gang med å sette i krøllene.

– Da det ene oldebarnet mitt fylte fem år, sto de utenfor vinduet. Han strakk alle de små fingrene sine inntil ruten for å vise hvor gammel han var. Jeg kunne ønske jeg kunne møte dem.

SAVNER FAMILIEN: Forrige gang hun så familien var via et vindusbesøk. Foto: Janne Møller-Hansen

Onsdag i forrige lempet myndigheten på besøksforbudet på pleie- og sykehjem.

– I Oslo kommune er det slik at sykehjemmene tilrettelegger for besøk fra de pårørende utendørs. Det har jo nå vært stor pågang, og mange har ikke sett sine kjære på åtte uker, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Men reglene for besøk er strenge, og mange har ikke mulighet til å ta imot besøk fra pårørende på nasjonaldagen. Jagman forteller at det ikke er noen egne regler knyttet opp til 17. mai, men at hvert enkelt sykehjem har ansvaret for at reglene som er satt blir fulgt.

– Mitt tips er å gå inn på sykehjemmets facebookside, og se programmet for 17. mai, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

På Uranienborghjemmet bestemte de seg for at nasjonaldagen må foregå uten besøk fra pårørende.

– Men vi skal likevel gjøre dagen så bra som overhodet mulig for beboerne. Det kommer både korps og kor innom, det blir mye god mat og drikke og så håper vi at været holder slik at våre verandaer kan fylles opp med beboere og ansatte som hyller denne festdagen som brått ble veldig annerledes, forteller institusjonssjefen.

NY-FRISERT: For Sidsel Falck ble dette en fin dag. Hun fikk både ny frisyre, og møte sønnen sin for første gang siden midten av mars. Foto: Janne Møller-Hansen

Da det sto på som verst, hadde pleiehjemmet ukentlige konserter i bakgården, til stor glede for beboerne. Men savnet etter sine to barn, åtte barnebarn og fem oldebarn har likevel vært enorm for 95-åringen.

Sidsel forteller at hun har brukt – og bruker fortsatt – mye tid til å sove og å se på TV. Og å lese Aftenposten. Ikke VG, presiserer hun, og ler hjertelig.

17. mai, som ellers ville blitt feiret med familien, blir nå feiret med personalet og de andre beboerne.

– Vil du ha litt sminke på deg også, spør Raba mens hun legger siste hånd på verket på krøllene.

– Ja, sier 95-åringen.

Flere pleiere kommer inn på frisørrommet, som på det meste kan ta imot fire beboere.

– Nei, så fin du blir, sier en av pleierne, og setter seg ned på huk.

– Sønnen din står ute og venter på deg.

Sidsel blir utålmodig. Hun sier hun er fin nok nå.

GLEDELIG GJENSYN: Møtet mellom mor og sønn må foregå ute. Foto: Janne Møller-Hansen

Hun trilles ut av frisørrommet, og på gangen sitter allerede neste «kunde» klar til å bli pen på håret til nasjonaldagen. Ved inngangspartiet til eldrehjemmet er det rolig. Det er ingen som sitter i klynger eller som har besøk inne. Utenfor står sønnen Henrik.

– Der var du jo. Og så så fin du er, sier han i det han ser moren.

– Det er så vondt at jeg ikke kan ta på deg.

– Vi er nødt til å vente med det.

Sidsel gråter.

– Jeg er gammel. Og når jeg har så kort tid igjen er det så vondt å ikke kunne ta på deg, sier hun mens hun tørker unna tårene og strekker armen opp til sønnen.

– Jeg vet det, sier han og strekker armen så hendene deres nesten møtes.

– Men det kommer til å bli bra til slutt. Jeg lover, mamma.

PÅ GJENSYN: Neste gang de ser hverandre igjen er dagen etter nasjonaldagen. Foto: Janne Møller-Hansen

