MØTEKLAR: Ronny Berg (49), sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, deltar på det ekstraordinære landsstyremøtet i Fremskrittspartiet i dag. Foto: Privat

Sentralstyremedlem: Tror Frp forlater regjeringen hvis ingen bompengekrav innfris

Sentralstyremedlem i Frp Ronny Berg (49) er ikke enig i ultimatumet som hans partifeller i nord stiller for å bli i regjering.

Mindre enn 10 minutter siden

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp fra Troms, og Frps fylkesledere i Troms og Finnmark krever bompengefri byggestart av E8 inn mot Tromsø. Får de ikke gjennomslag, vil de stemme mot fortsatt regjeringsdeltagelse.

Tidligere statssekretær Ronny Berg er ikke enig i det ultimatumet. Han mener derimot det viktigste er at det generelle bompengetrykket går ned. Skjer ikke det tror han det kan få konsekvenser for partiets regjeringsdeltagelse.

– Har vi ikke fått gjennomslag for noen av våre krav i bompengeforhandlingene med de andre partiene, tror jeg det vil være stort flertall i landsstyret for å forlate regjeringen, sier Ronny Berg.

Søndag deltar han, som er lokal- og fylkespolitiker i Alta og seksjonssjef for Finnmark i Statens vegvesen, på det ekstraordinære landsstyremøtet til Fremskrittspartiet.

Seks krav

Et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiet stilte i juni følgende krav, som partileder Siv Jensen tok med seg inn i forhandlingene med de tre andre partilederne:

Stoppe nye bypakker

Endre nullvekstmålet

Slette bompengegjeld

Kutte kostnader i eksisterende bypakker

Når staten bidrar med penger til byområdene må det stilles strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter

Nei til veiprising

Ifølge VGs kilder vil det ikke ligge et endelig resultat av forhandlingene klar på bordet når Frps landsstyre møtes søndag.

Ronny Berg er mener det er bra at man har stilt tydelige krav.

– Troms og Finnmark kom ikke særlig godt ut i Nasjonal Transportplan. Utbyggingen av E8 og Kvænangsfjellet er svært viktig for de nordligste fylkene, sier Berg.

– Men støtter du dine partifellers ultimatum?

– Det er veldig vanskelig med ultimatum. Vi må se på helheten i forhold til kravene vi har stilt. Selv om jeg er fra Alta, sitter jeg i sentralstyret og skal ivareta hele landet. Jeg vil se hva som ligger der, før jeg konkluderer, sier Berg.

– Regjeringsdeltagelse står på spill

– Hvilke forventninger har du til landsstyremøtet, Ronny Berg?

– Jeg venter å høre noe konkret fra forhandlingene og en løypemelding for veien videre. Det vil overraske meg om partiledelsen kommer tilbake med gjennomslag på alle punkter. Men har de ikke oppnådd noe som helst, er det kort vei til at landsstyret vil ønske seg ut av regjeringen.

– Hva om ledelsen har oppnådd noe, uten at landsstyret blir helt fornøyd?

– Da kan nok også regjeringsdeltagelse komme på dagsorden, men i så fall vil nok meningene være litt mer delte.

– Hvilke krav er viktigst?

– Bypakkene er vanvittig dyre. Sletting av bompengegjeld er også viktig, sier Berg.

Stortingsrepresentant for Frp Kari Kjønaas Kjos sammen med partileder og finansminister Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Ifølge Aftenposten er nettopp statlige bevilgninger som kan slette eller redusere gjelden til flere prosjekter, slik at bomstasjoner kan fjernes, ett av de mest aktuelle tiltakene.

Se bomprosjektene der du bor.

Stortingsrepresentant: – Sikker på at de har noe å formidle

Stortingsrepresentant for Frp Kari Kjønaas Kjos (57) sier at landsstyret ikke har fått noen informasjon sammen med innkallingen til det ekstraordinære møtet søndag.

– Men det hadde ikke blitt innkalt til møte om man ikke hadde noe å formidle. Det føler jeg meg sikker på, sier stortingsrepresentanten fra Akershus.

Hun sier at hun ikke har altfor store forventninger.

– Fordelen med det er at man antagelig blir positivt overrasket.

– Venter du votering om regjeringsdeltagelse?

– Jeg ser ikke bort ifra det.

– Hva tenker du om Troms og Finnmark sitt ultimatum knyttet til E8?

– Alle fylker kan ikke stille egne ultimatum. Vi må se på helheten og stå sammen om den. Jeg har ingen krav. For meg handler det om helheten, sier Frp-representanten for Akershus.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier til NRK at E8-prosjektet i Troms har vært en utfordring for alle regjeringspartiene, og innrømmer at det er en av de strekningene de kan kutte bompenger i.

– Fordi det ikke påvirker miljøet, så det er en ren prioriteringssak økonomisk, sier Grande til NRK.

Venstres statssekretær i Klima- og miljødepartementet Sveinung Rotevatn sier til NTB at det er uaktuelt med tiltak som fører til økt trafikk og utslipp i byene.

Publisert: 17.08.19 kl. 20:14

