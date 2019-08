NØDLANDET: Her lander Wizz Air flyet på Sola flyplass. Foto: LENNART RIMESTAD

Mann prøvde å ta seg inn i cockpit - måtte nødlande på Sola

Et fly måtte nødlande på Sola flyplass etter at mann forsøkte å ta seg inn i cockpiten

Brannvesenet rykket ut til Sola flyplass etter meldingen om at et fly måtte snu og nødlande på Sola flyplass i Stavanger. Flyet er fra flyselskapet Wizz Air, og skulle opprinnelig til Reykjavik fra Budapest.

Flyet landet like etter klokken 10.

– Vi fikk melding om at en person forsøkte å ta seg inn i cockpit, sier operasjonsleder Victoria Hillveg ved politiet i Sør-Vest.

– Slik vi oppfattet det dreide det seg om en ruset person. Pågripelsen gikk rolig for seg, sier operasjonslederen.

Det skal være en mannlig islandsk passasjer i 60-årene. Han er nå fraktet til arresten på politihuset.

– Utagerende

Operasjonslederen sier til VG at de ble kontaktet av Avinor på grunn av en utagerende passasjer om bord i flyet.

– Vi har ikke fått meldinger om at noen skal være skadet, men vi kan ikke utelukke det før vi er der, sier Hillveg.

Politiet opplyser at hendelsesforløpet foreløpig er uklart og at ingen skal være skadet under nødlandingen.

Saken oppdateres.

