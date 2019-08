IKKE ENIGE: Siv Jensen vil ikke fortsette forhandlingene om en ny skisse til avtale om bompenger. Dette til tross for at Venstre ikke vil godta avtalen slik den ser ut nå. Foto: Trond Solberg, VG

Nekter for videre bomforhandlinger: – Vi er ferdig forhandlet

Frp-lederen fastholder at partiet ikke vil forhandle mer om bompengeskissen.

Dette til tross for at Venstre har gjort det helt klart at de ikke vil godta den nye skissen til en avtale.

Frp-leder Siv Jensen sier det ikke er noe nytt å melde i forhandlingene om den nye bompengeskissen.

– Er dere tilbake ved forhandlingsbordet?

– Nei, det jeg har sagt er at vi er ferdig forhandlet, sier hun til VG mandag kveld, før hun skal inn til partilederutspørring i NRK.

Jensen synes det er merkelig at Venstre nå vil forhandle mer.

– Vi har holdt på i to måneder. Vi hadde kommet til et punkt hvor det ikke var så mye mer å snakke om, da handler det om å skjære igjennom.

Hun mener Frp har gjort det som skulle til i forhandlingene nå.

– Vi har forholdt oss til alle de frister og prosesser som har vært lagt opp i partiene.

– Vi kom til det punktet hvor skissen lå ferdig og den skulle forankres i partiene. Jeg har sagt helt siden juni at dette skulle forankres i Fremskrittspartiets landstyre. Så jeg har forholdt meg til det som har vært spillereglene mellom partiene, sier Jensen.

TROR PÅ LØSNING: Jan Tore Sanner mener ingen kan stille ultimatum i disse samtalene. Foto: Frode Hansen

Frp-lederen vil altså ikke forhandle skissen ytterligere etter åtte uker med forhandlinger. Dette til tross for at Høyre-nestleder Jan Tore Sanner tidligere mandag morgen sa til NRK at de ikke var ferdige.

– Det er helt naturlig at alle de fire partiene og partilederne bidrar til å finne en løsning, sa Sanner til rikskringkasteren.

– For å sitere statsministeren: Ingen kan stille ultimatum i denne typen samtaler. Det er helt naturlig at partilederne nå setter seg sammen. Jeg har stor tro på at vi skal klare å løse dette, slik vi har løst ting tidligere i løpet av seks år i regjering, sier han.

Publisert: 19.08.19 kl. 20:14