MEDDØMT: En av de norske statsborgerne som er dømt i samme sak som mulla Krekar i en italiensk rett, har mistet statsborgerskapet. Foto: Odin Jaeger

Statsborgerskap ble trukket tilbake: Krekar-meddømt i sjokk

Ifølge mannens advokat har de allerede klaget på vedtaket som sier mannen ikke lenger er norsk statsborger.

– Min klient er i en sjokktilstand. Han synes det er vanskelig å forholde seg til situasjonen slik den er i dag.

Det sier Solveig Høgtun, som er advokat til mannen i 40-årene som sammen med blant andre mulla Krekar er dømt i Italia for terrorplanlegging.

– POLITISK BESLUTNING: Solveig Høgtun, advokaten til den terrordømte mannen, synes vedtaket om å trekke tilbake statsborgerskapet virker som en politisk beslutning. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mandag ble det kjent at Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake mannens norske statsborgerskap.

Mannen som er bosatt i Buskerud fikk utstedt sitt norske pass i juli i fjor, til tross for at han på dette tidspunktet var allerede i søkelyset til italiensk politi, og hadde vært mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke.

Har sendt en klage

Høgtun sier de allerede har sendt en klage til UDI. Hun kan ikke svare på hvor lang tid en klagebehandling vil ta.

– Min klient vil åpenbart overprøve vedtaket. Han mener han i alle fall må ha en tilknytning til Norge, så lenge han har en kone og tre mindreårige barn her, sier Høgtun.

Alle barna er født i Norge.

Opplyste ikke at han var under terrorforskning

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sa til VG i går at vedtaket om å trekke tilbake mannens statsborgerskap skjedde på bakgrunn av at personen var under etterforskning for terror i Italia, og at han ikke opplyste om dette da han søkte statsborgerskap.

– Kunnskapsdepartementet og UDI sier mannen ikke har opplyst om at han var under etterforskning for terror i Italia da han søkte statsborgerskap, hva sier din klient til det?

– Han utelukker ikke at han kan ha krysset feil på skjemaet, sier Høgtun.

Fikk ikke forhåndsvarsel om vedtak

Forsvareren reagerer på at de ikke fikk noen varsel om vedtaket før det ble vedtatt.

– Han har ikke fått noen anledning til å kommentere før det ble fattet et vedtak. Det betyr jo at han fått en mindre omgang til å ytre seg, sier Høgtun til VG.

– Mannen har nå et irakisk statsborgerskap. Hvilket miljø har han der i dag?

– Det tør jeg ikke å svare på. Det er jo uansett et sekundært miljø, med tanke på familien han har i Norge, avslutter Høgtun.

PST sa til VG mandag at mannen er pågrepet, og at de har varslet Italia om at han er pågrepet.

Publisert: 13.08.19 kl. 21:56