BOR TETT: Mange bor tett i høyblokkene på Tveita i bydel Alna i Oslo. Foto: Terje Bringedal / VG

Flest corona-smittet på Oslo øst: Her er forklaringene

2882 er bekreftet coronasmittet i Oslo. Andelen smittede er fremdeles høyest i de østlige bydelene.

Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen peker på boligstruktur og trangboddhet som viktige faktorer for å forklare forskjellene i smittesituasjonen mellom bydelene.

– Folk bor tettere i øst, det er flere kommunale boliger hvor det også er mange store barnefamilier som bor trangt. Det er klart det påvirker faren for smitte.

AVSTAND: Folk sitter langt fra hverandre på benkene utenfor Tveita senter i Alna bydel i Oslo. Foto: Terje Bringedal / VG

Flest smittet i øst

Ny statistikk fra beredskapsetaten viser at andelen smittede per 10.000 innbyggere er høyest i de østlige bydelene Stovner (72), Alna (64,1) og Grorud (55,2)

Lavest er smitteandelen i Vestre Aker (32,5), St. Hanshaugen (32,4) og Nordre Aker (28,1). Snittet for hele Oslo er 41,6 smittede per 10.000 innbyggere.

Se smittetallene fra alle bydelene i Oslo:

Skog Hansen jobber med velferdsforskning om levekår, bolig og tjenester for utsatte grupper. Hun har ikke forsket på coronaviruset.

Trangboddhet forklarer

Professor emeritus i epidemiologi Eiliv Lund gir henne rett i hvordan smitteforskjeller mellom bydeler i Oslo trolig kan forklares.

Han minner om at vi snakker om et virus som smitter på 1–2 meters avstand.

– Smitterisikoen er større, jo tettere folk bor, jo flere som lever i samme leilighet og jo flere som tar offentlig kommunikasjon, sier Lund.

BEKYMRET: Synnøve Johansen bor i bydel Alna, og frykter at smitten vil ta seg opp. Foto: Terje Bringedal / VG

– Redd for kaoset

På T-banestasjonen på Tveita i bydel Alna møter VG Synnøve Johansen.

Hun er fortvilet over folk som ikke overholder smittevernreglene.

Johansen bor på Furuset, som også ligger i bydel Alna, men handler ikke på det lokale senteret fordi hun synes det er for trangt mellom menneskene der.

– Jeg setter ikke min fot der, er redd for kaoset der, sier Johansen.

Bydel Alna har flest smittetilfeller med 319, fulgt av Gamle Oslo (299) og Stovner (240). Færrest har Nordre Aker (147), St. Hanshaugen (126) og Ullern (125).

Flere i serviceyrker i øst

Foruten trangboddhet mener forsker Inger Lise Skog Hansen at det også spiller en rolle hvilke næringer folk jobber i.

I bydelene øst i Oslo er det flere som jobber i serviceyrker der de møter folk, kunder, brukere eller pasienter.

– Dette er personer som ikke kan gjøre jobben fra et hjemmekontor, men er veldig tett på folk, slik som bussjåfører, helse- og omsorgspersonell og butikkarbeidere, sier Hansen.

MANGE SMITTEDE: Bydel Alna i Groruddalen har høyest antall smittede i Oslo. Der handler mange på Tveita senter. Foto: Terje Bringedal / VG

Større press på T-banen

Hun trekker samtidig frem kollektivtransport som en mulig risikofaktor for smitte.

– Det er gjort mye for å begrense smitte, for eksempel tiltak knyttet til at flere skal sykle og holde avstand på kollektivtransport. Så vet vi at det er stort press på T-bane-linjene, sier Fafo-forskeren.

Hun bruker linje 5 til Stovner øverst i Groruddalen som eksempel:

– Der har folk ikke så mange alternativer, mange er kanskje avhengige av å bruke kollektivtransporten. Når det er såpass begrenset dekning, vil det også påvirke potensialet for å bli smittet.

Smittekurven flater ut

Smittespredningen er fortsatt lav i Norge, ifølge den siste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet. 250 er døde og 8879 bekreftet smittet, viser VGs oversikt.

Kurven har flatet ut også i Oslo. Antall nye smittede har ikke oversteget 20 på noen dag hittil i juni. På Oslos verste dag 24. mars ble 258 nye tilfeller registrert.

Publisert: 01.07.20 kl. 08:00

