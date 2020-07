ÅPNER OPP: Nå kan kjærester og familie fra land som USA komme til Norge. Foto: Fredrik Hagen

Nå får kjærester og familie komme til Norge

Fra 15. juli får kjærester og familiemedlemmer til nordmenn komme på besøk til Norge.

Kjærester og familiemedlemmer fra tredjeland får nå komme på besøk, opplyste justisminister Monica Mæland på pressekonferansen i dag.

Det skal opprettes et eget kjæresteskjema som blir tilgjengelig på FHIs nettsider.

Kjærester og familiemedlemmer fra land som ikke er «grønne» må likevel i ti dagers karantene ved innreise til Norge, og det må dokumenteres hvor karantenen skal skje.

– De må også legge fram dokumentasjon på at de skal bo sammenhengende på én adresse i ti dager, eller for den perioden de skal være her, hvis kortere.

Tredjeland betyr personer fra ikke-europeiske stater som USA, Kina, Afghanistan, Marokko, Chile, Vietnam og så videre.

Ifølge VGs opplysninger har det gått ut en beskjed om at visum-kontorene i USA vil åpne, bortsett fra ett i Houston som vil holde stengt på grunn av høye smittetall.

– Uvirkelig

KAN GJENFORENES:– Jeg skjelver og gråter. Det er nesten uvirkelig, sier Atle Johansen om at ektefellen Ayla Rubenstein fra USA nå kan komme på besøk. Foto: Privat

VG har skrevet flere saker om nordmenn med ektefeller eller forlovede fra USA som ikke har kommet seg til Norge på grunn av innreiserestriksjonene.

Blant dem er Atle Johansen fra Oslo, som er gift med amerikanske Ayla Rubenstein. Han fulgte pressekonferansen tett:

– Jeg skjelver og gråter. Det er nesten uvirkelig. Jeg trodde ikke de kom til å åpne, sier Johansen til VG.

Johansen og kona bodde i USA i fem år, men skulle flytte til Norge i april.

les også Nordmenn med utenlandske kjærester og familie fortviler over innreisereglene

De sa opp jobb, leilighet og kvittet seg med eiendeler, men to uker før de skulle reise, brøt pandemien ut.

– Vi snakker sammen på telefon i timevis hver dag, hun gråter og føler seg ikke velkommen i Norge. Det vanskeligste er å ikke ha en dato å forholde seg til, sa Johansen til VG i juni.

Dersom han hadde vært EØS-borger, hadde hun kunnet komme til Norge, siden paret hadde planlagt å bosette seg her. Men reglene er ikke like for EØS-borgere som for norske statsborgere.

Stilles krav

les også Regjeringen med nye reiseråd: Nå kan du reise uten karantene til disse landene

– Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer, og når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av coronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det vil stilles krav om at paret fysisk har møtt hverandre og at forholdet har hatt en varighet på minst ni måneder.

Personen som bor i Norge må legge frem en egenerklæring som kjæresten som reiser inn, må vise frem.

Rammer mange

Til vanlig kan personer fra USA reise til Norge og være i 90 dager uten visum. Dette er ikke mulig på grunn av innreiseforbudet. Det har heller ikke vært mulig å søke om besøksvisum fra utlandet.

Publisert: 10.07.20 kl. 12:21

