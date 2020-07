ÅPNER OPP: Nå kan kjærester og familie fra land som USA komme til Norge. Foto: Fredrik Hagen

Krever «kjæresteskjema»: Åpner grensene for partnere fra hele verden

Fra 15. juli kan kjærester og familiemedlemmer fra hele verden komme på besøk til sine kjære i Norge.

– Når smittesituasjonen er som den er i Norge, gir det oss mulighet til å åpne opp litt mer, og når vi ser at innreiserestriksjonene som er innført på grunn av coronasituasjonen særlig har rammet familier og kjærester hardt, er jeg glad for at vi nå kan gjøre ytterligere lempinger for land utenfor EU og EØS, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kjærester og familiemedlemmer fra såkalte røde soner i EØS og tredjeland får nå komme på besøk til sine nære i Norge, opplyste justisminister Monica Mæland på pressekonferansen i dag.

Med familiemedlemmer menes ektefelle, partner eller samboer, foreldre og barn under 21 år, samt stefamilie.

Det skal opprettes et eget kjæresteskjema som blir tilgjengelig på FHIs nettsider.

Der stilles det blant annet krav om at paret fysisk har møtt hverandre og at forholdet har hatt en varighet på minst ni måneder.

Utløser karanteneplikt

Kjærester og familiemedlemmer fra land som ikke er «grønne» må likevel i ti dagers karantene ved innreise til Norge, og det må dokumenteres hvor karantenen skal skje.

– De må også legge fram dokumentasjon på at de skal bo sammenhengende på én adresse i ti dager, eller for den perioden de skal være her, hvis kortere.

Tredjeland betyr personer fra ikke-europeiske stater som USA, Kina, Afghanistan, Marokko, Chile, Vietnam og så videre.

Grunnleggende krav

Mæland understreker at innreise forutsetter at de vanlige reglene om innreise til Norge i utlendingsloven er oppfylt. Det innebærer blant annet krav til reisedokumenter og visum.

– Det er imidlertid viktig å være klar over at det fortsatt noen steder i verden er praktiske utfordringer med å få fremmet søknad om visum, på grunn av at søknadssentre i utlandet kan være stengt eller ha redusert kapasitet på grunn av smittevernhensyn. Dette er forhold norske myndigheter har begrenset eller ingen mulighet til å påvirke, presiserer hun.

Ifølge VGs opplysninger har det gått ut en beskjed om at visum-kontorene i USA vil åpne, bortsett fra ett i Houston som vil holde stengt på grunn av høye smittetall.

Til vanlig kan personer fra USA reise til Norge og være i 90 dager uten visum. Dette er ikke mulig på grunn av innreiseforbudet. Det har heller ikke vært mulig å søke om besøksvisum fra utlandet.

