STOR STRID: Her på Haramsfjellet skal det bygges åtte vindturbiner. Nå passer deler av lokalbefolkningen på at det ikke skjer noe med maskinene som skal bygge dem. Foto: Mattis Sandblad

Vindkraft-bråket på Haramsøya: Lokalbefolkningen går døgnvakt for å hindre sabotasje

Gjennom helgen har deler av lokalbefolkningen på Haramsøya gått døgnvakt for å passe på at ingen ødelegger maskinene som skal bygge åtte vindturbiner – vindturbiner som de er sterkt motstandere av.

– Vi er redde for at saken vår skal bli skadet politisk, og er veldig glad for initiativet som kommer fra lokalbefolkningen, sier Birgit Oline Kjerstad, styreleder i «Nei til vindkraft på Haramsøya».

Det har i flere uker pågått kraftige demonstrasjoner på Haramsøya utenfor Ålesund. Norges vassdrag- og energidirektorat har gitt godkjenning til å bygge åtte 150 meters høye vindturbiner, men deler av lokalbefolkningen er redde for hvordan det vil påvirke livet på øya.

Debatten er stor, og temperaturen høy. Senest i går fortalte Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr, selskapet som skal bygge vindturbinene på øya, hvordan de har mottatt en drapstrussel fra en person som er imot utbyggingen på Haramsøya.

VG er gjort kjent med innholdet i drapstrusselen. Drapstrusselen er ikke sendt fra en person som har bostedsadresse i Ålesund kommune.

RIGGET SEG TIL: Karoline Urke Øines tok med seg soveposen og hunden Felix for å passe på maskinene i natt. Foto: Karoline Urke Øines

Da VG besøkte Haramsøya tidligere i juni, var det fredelige demonstrasjoner som preget det lille lokalsamfunnet. Og det er nettopp dette Kjerstad er opptatt av å beholde:

– Vi som aksjonerer blir ofte beskyldt for sabotasje og at vi tyr til ulovlige metoder, men det gjør vi ikke. Vi er opptatt av at dette skal være en bra debatt, og at våre meninger blir hørt, sier Kjerstad og legger til:

– Det vi blir fortalt har skjedd de andre stedene, er at det er personer utenfor den lokale organiserte gruppen som utfører handlinger i strid med instrukser for aksjoner. Derfor er det viktig at vi passer på, slik at det ikke er noe som skjer med maskinene.

Anne Grete Johnsen er en av initiativtagerne til vaktholdet, og fredag morgen ruslet hun opp på fjellet og satte seg godt til rette for første vakt.

– Jeg fant en fin plass, og hadde god oversikt over alle maskinene.

Hun forteller at initiativet har blitt godt mottatt, og at det gjennom hele helgen har kommet folk som vil avlaste og bidra. En av dem som tok nattens vakt var Karoline Urke Øines. Hun tok med hunden Felix opp på fjellet og rigget seg til med soveposen.

NATTEVAKT: Karoline Urke Øines sov på fjellet i natt. Foto: Karoline Urke Øines

– Vi er opptatt av at ingen skal skade maskinene, og på den måten skade vår sak. Derfor sitter jeg vakt, sier hun.

Hun får støtte fra Johnsen:

– Det er kjempeviktig at det ikke skjer noe som kan ødelegge vår viktige politiske sak, og derfor er det utrolig viktig for oss at vår motstand mot utbyggingen blir gjort på lovlig vis og at det går fredelig for seg.

«VAKTHUND». Hunden til Karoline, Felix, «passer på» at det ikke er noe som skjer med maskinene som skal bygge vindturbinene. Foto: Karoline Urke Øines

Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr, forteller at han er positiv til at lokalbefolkningen passer på.

– De aller fleste ønsker ikke at det skal forekomme ulovlige aksjoner som skadeverk, sabotasje eller sjikane. Vi setter derfor veldig pris på at lokalsamfunnet tar ansvar for å hindre at vi havner i en slik situasjon. Dette tror jeg også bidrar til å dempe konfliktnivået på et lite øysamfunn slik at man også kan leve godt sammen etter utbyggingen.

– Har dere opplevd sabotasje?

– Vi har opplevd skadeverk på én maskin og vi har opplevd at noen har fylt igjen borehull til sprengningsarbeider. De aller fleste forstår at dette er helt uakseptable handlinger som kan få store negative konsekvenser både for arbeidsfolkene og turgåere.

Rommetveit forteller at han har en god dialog med lokalbefolkningen.

– Vi inkluderer representanter for grunneiere og landbruksinteressene i våre byggemøter slik at vi fanger opp de lokale interessene i byggeperioden. Vi har også en god dialog med Birgit Kjerstad og ledelsen i Motvind. Vi ønsker også å få til et samarbeid med det lokale turlaget og idrettslaget slik at vi sammen kan sikre trygge turstier over fjellet gjennom hele byggeperioden.

Publisert: 28.06.20 kl. 16:27 Oppdatert: 28.06.20 kl. 16:44

