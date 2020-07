LOKALPOLITIKERE: Mette Gundersen (Ap), Harald Furre (H), og Jannike Arnesen (Ap) vil stoppe det de sier er årelang sjikane og hets fra en lokal Facebook-side. Foto: Krister Sørbø/ VG

Vil fjerne kontroversiell Facebook-side: – En kreftbyll

KRISTIANSAND (VG) De mener at de har blitt hetset og sjikanert av Sørlandsnyhetene i over to år. Nå krever flere at den kontroversielle Facebook-siden, som ble beskyldt for å bidra til regimeskiftet i Kristiansand, fjernes.

– Det ble skapt en beskrivelse av en arrogant og korrupt ordfører og person som folk ikke likte hvis de trodde på den virkelighetsbeskrivelsen. Særlig en del menn på min alder så olmt på meg på gaten, sier byens tidligere ordfører Harald Furre (H).

Den kontroversielle og anonyme Facebook-siden Sørlandsnyhetene ble opprettet i 2018.

Siden da har den satt merkelapper som korrupt, løgner og nazi-sympatisør på lokalpolitikere, kultur- og næringslivsledere, kommunetopper og kunstnere i Kristiansand. De blir avkrevd svar om påståtte bindinger og skjulte avtaler.

Etter fjorårets lokalvalg pekte mange på Facebook-siden, med 22.000 følgere, som en viktig årsak til regimeskiftet i byen.

For første gang på over 70 år mistet de borgerlige makten i Kristiansand.

Nå, etter to og et halvt år med det de sier er hets og sjikane, krever en rekke lokale samfunnstopper at siden fjernes for godt.

KUNSTSILO: Harald Furre foran et av valgets store stridstemaer. Kunstsiloen som skal huse kunsten til milliardæren, påtroppende Oljefond-sjef og bysbarnet Nicolai Tangen. Foto: Krister Sørbø/VG

– Dette kommer til å spre seg til andre steder i Norge, sier Furre.

– Sørlandsnyhetene er som en kreftbyll som ligger der og murrer hele tiden. Den sprer uhygge og negative signaler i lokalsamfunnet, sier han.

fullskjerm neste KUNST: Kunstsiloen i Kristiansand.

Furre mener at Facebook-siden i dag fremdeles hetser og sjikanerer enkeltpersoner i byen – og publiserer falske nyheter.

– Er du korrupt og nazist?

– Takk for at du spør. Nei, det er ubegripelig, sier Furre.

Peker på mangemillionær

Sørlandsnyhetene traff en nerve i Kristiansand da de begynte å skrive svært kritiske innlegg om kunstsiloen som skal huse påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangens kunst.

Det ble et hett tema i lokalvalgkampen – sammen med utbygging av et veikryss i sentrum og flytting av containerhavnen.

Valget i Kristiansand Tre av hovedsakene i fjorårets lokalvalgkamp – og på Sørlandsnyhetene – var havneflytting, ny trafikkløsning for området Gartnerløkka og kunstsiloen som skal huse påtroppende Oljefond-sjef Nicolai Tangens kunst.

Partiet Demokratene fikk overraskende 13,4 prosent av stemmene og den nystartede Tverrpolitisk Folkeliste For Hele Kristiansand – eller Folkelista – fikk 5,5 prosent.

Demokratenes Vidar Kleppe bekrefter overfor VG at de brukte Sørlandsnyhetene som informasjonskanal.

Folkelistas Erik Rostoft sier til VG at noen innlegg fra deres Facebook-side og leserinnlegg ble lagt ut på Sørlandsnyhetene uten at det ble godkjent av Folkelista.

For første gang på over 70 år mistet de borgerlige makten i Kristiansand. Harald Furre fra Høyre gikk av og Jan Oddvar Skisland fra Arbeiderpartiet ble ordfører. Erik Rostoft fra Folkelista ble varaordfører. Vis mer

Furre avviser at han er bitter for valgtapet. Men han vil stoppe Sørlandsnyhetene.

Han peker på en lokal mangemillionær og ber ham fjerne siden.

MANGEMILLIONÆR: Einar Øgrey Brandsdal er mest kjent som grunnleggeren av Netthandelen.no og Blivakker. Bildet er fra 2013. Foto: Petter Emil Wikøren/VG

– Nå har folk blitt hetset og sjikanert i over to år. Det må ta slutt. Han som startet siden, Einar Øgrey Brandsdal, må stenge den ned. Han har flere ganger sagt at han har trukket seg ut, uten å gjøre det. Jeg er overbevist om at han fremdeles står bak i dag, sier han.

Overfor VG avviser Brandsdal at han står bak Facebook-siden i dag.

Hatmeldinger mot lokalpolitikere Mer enn 40 prosent av Norges lokalpolitikere har vært utsatt for hatmeldinger og trusler, ifølge en undersøkelse publisert av Kommunesektorens interesseorganisasjon KS i fjor. Vis mer

Han ønsker ikke å svare på kritikken, og viser til en pressemelding som ble lagt ut på Sørlandsnyhetene i fjor.

Dagens Næringsliv skrev i fjor flere saker om Brandsdals sentrale rolle i oppstarten. Han opprettet tidlig en tipsgruppe for Sørlandsnyhetene og støttet siden ved å betale for sponsing på Facebook.

Nazi-anklager

Ap-politikerne Mette Gundersen og Jannike Arnesen har i lang tid fått harde karakteristikker på Sørlandsnyhetene.

ANGREPET: Mette Gundersen ble koblet til nazisme. Foto: Krister Sørbø/VG

I slutten av juni kunne over 20.000 følgere på Sørlandsnyhetene lese: «Ønsker du mer nazisme og trusler i byen vår, så stem på Mette Gundersen i AP!». Bakgrunnen var debatt rundt en kunstutstilling.

– Når anonyme kilder sprer gift på denne måten skader det den offentlige debatten i byen og gjør det vanskeligere å rekruttere mennesker inn i lokalpolitikken. Jeg er redd for at det sprer seg til flere byer, der aksjonistgrupper ser til Kristiansand og hvordan anonym drittslenging preger ordskiftet her, sier hun.

fullskjerm neste SJIKANERT: Jannike Arnesen i Arbeiderpartiet har blitt beskyldt for å dra «Utøya-kortet» og kritisert for utseendet av den anonyme Facebook-siden.

Kollegaen hennes i bystyret, Jannike Arnesen, frykter at folk kan tro på ganske drøye løgner, bare de gjentas ofte nok.

Sørlandsnyhetene hevdet at hun utnyttet det at hun overlevde Utøya-terroren politisk.

– Jeg ble jo engstelig av det. Når det gjentatte ganger antydes at du er ond og ikke vil dine innbyggeres beste, så har jeg opplevd før at folk som leser sånne ting på nett klikker, sier Arnesen.

– Over 100 løgner

Flere av de mest kontroversielle sakene i Kristiansand har tilknytning til havnen.

Havnedirektøren er en av dem som har blitt kraftigst angrepet siste to og et halvt årene.

– Det har påvirket meg ganske sterkt, sier Halvard Aglen i Kristiansand havn.

Aglen sier at han i fjor kom til rundt 100 løgner som ble skrevet om ham på Sørlandsnyhetene. Da sluttet han å telle.

LEDER: Havnedirektør Halvard Aglen i Kristiansand Havn. Foto: Amund Hestsveen / Kristiansand Havn

– Jeg har jobbet i og opp mot det offentlige siden 1978, og har hele veien hatt lederstillinger eller tatt lederutdannelse. Jeg er vant med å forholde meg til profesjonelt til det å være en offentlig person, og har selvfølgelig lagt veldig vekt på det å fremstå på en riktig måte, sier Aglen.

– Og så blir man hetset og beskrevet som både løgner, korrupt, kameraderi, rasist, nazist, alle disse tingene der, sier han.

Nytt lovverk?

Nå er de som blir angrepet grundig lei og ber om at det blir tatt grep.

Furre mener det bør vurderes å endre loven slik at det ikke skal være mulig å spre sjikane bredt ut anonymt.

Han sier at valg i Norge kan påvirkes av anonyme Facebook-sider, med litt penger og svært enkle midler.

NETTHETS: Harald Furre mener at man bør vurdere nytt lovverk. Foto: Krister Sørbø/VG

– Jeg er overrasket over at Facebook, når de nå proklamerer at de ikke skal ha hatefulle ytringer på sine sider, ikke griper mer inn overfor Sørlandsnyhetene. Det å anklage folk for å være nazister eller å ha nazistiske sympatier er langt over streken, sier han og får støtte av Arbeiderpartiets Mette Gundersen.

– Stortinget må se på redaktøransvaret på sosiale medier. Facebook, Twitter og andre sosiale medier må ansvarliggjøres, hvis de tillater at løgn, hat og gift spres anonymt, sier hun.

Lar nazi-beskyldninger stå

Facebook skriver til VG at de helt overordnet sett ikke har noe imot å bli regulert. De sier at rammene for den demokratiske debatten bør settes av folk som står til ansvar for velgerne.

Facebook bekrefter til Fædrelandsvennen at de har slettet innlegg fra Sørlandsnyhetene.

Men på spørsmål fra VG sier de ikke om dette gjelder hatefulle ytringer eller opphavsrettsbrudd. De understreker at hatefulle ytringer basert på rase, kjønn, religion og etnisk opphav bryter med deres retningslinjer.

– Men når det gjelder utsagn rettet mot atferd eller ideologi, tillater vi en bredere debatt. Det vil si at det under våre fellesskapsregler for eksempel er tillatt å anklage en politiker for korrupsjon eller nazisme, fordi dette er rettet mot atferd og ideologi, skriver fungerende kommunikasjonssjef for Facebook i Norden, Camilla Nordsted, i en e-post til VG.

– Vi tar ikke stilling til om disse beskyldningene er sanne eller ikke, men vi gjør dette fordi vi ikke vil forhindre noen i å skape bevissthet rundt noe som det kan være viktig å få belyst, skriver hun.

Anonyme

Sørlandsnyhetene vil ikke si hvem som står bak eller har administratorrettigheter i dag. De avviser at Brandsdal står bak.

Den anonyme Facebook-siden avviser også overfor VG at de har hetset noen.

Publisert: 16.07.20 kl. 19:13 Oppdatert: 16.07.20 kl. 19:42

