Lekkasje av kundedata hos Foodora

Den nettbaserte matleverandøren har oppdaget et sikkerhetsbrudd som har ført til lekkasje av kundedata fra 2016.

– Lekkasjen omfattet 14 land i Europa, Asia, Nord-Amerika og Midtøsten, og dataene inneholder unike e-post-adresser så vel som krypterte passord, fornavn, etternavn, leveringsadresse og telefonnummer. Ingen leselige passord ble lekket, skriver de i en e-post til kundene som var registrert i 2016.

Videre skriver de at det foreløpig ikke er grunn til å tro at kundedata fra etter 2016 er tilgjengelig for utenforstående.

– Vi anbefaler deg likevel å være forsiktig dersom du uoppfordret skulle motta noen kommunikasjon fra tredjeparter.

Ifølge meldingen har Foodora startet full etterforskning av lekkasjen.

– Foodora og Delivery Hero ser svært alvorlig på saken, og har allerede implementert ytterligere sikkerhetsrutiner til det eksisterende systemet. Vi vil fortsette med å sørge for at vi har aller høyeste standard for datasikkerhet og personvern, og jobber kontinuerlig med å forbedre teknologiene og prosessene våre ytterligere for å minimere risikoen, skriver de.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å komme i kontakt med Foodora. VG vet derfor ikke hvor mange nordmenn som er rammet av lekkasjen.

Publisert: 25.06.20 kl. 20:33

