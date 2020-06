MINISTERMØTE: Den dømte 40-åringen (rød ring) er her avbildet sammen med Irans utenriksminister Javad Mohammad Zarif under et arrangement i regi av den iranske ambassaden på Grand Hotel i Oslo i juni 2016. Foto: Privat

Dansk TV 2: Norskiraner funnet skyldig i spionasje og planlegging av drap

Den 40 år gamle mannen er dømt for å ha hjulpet iransk etterretningstjeneste med å planlegge et drap på en eksiliraner bosatt i Ringsted i Danmark, melder danske TV 2.

Rettssaken mot norskiraneren startet 1. mai. Fredag formiddag kom dommen fra retten i Roskilde. Ifølge TV 2 er han funnet skyldig i både spionasje og planlegging av drap.

Eksiliraneren som skal ha vært mål for det angivelige attentatet, var bosatt i Ringsted i Danmark og etterlyst av iranske myndigheter.

40-åringen har tidligere erkjent at han har tatt bilder og filmet ved eksiliranerens bolig, men hevder han gjorde det av personlige grunner – ikke på vegne av den iranske etterretningstjenesten.

Under første dag av rettsaken opplyste forsvarer Michael Juul Eriksen at hans klient nekter straffskyld.

Har bodd i Norge

40-åringen er norsk statsborger og har bodd i Norge i ti år. Oktober 2018 ble han pågrepet av svensk sikkerhetspoliti i Göteborg, og deretter utlevert til Danmark. Der har han sittet i varetekt siden.

VG har tidligere skrevet at norskiraneren ved flere anledninger skal ha jobbet som vakt for den iranske ambassaden, både i ambassadebygningen på Frogner i Oslo og i residensen på Stabekk i Bærum.

I juni 2016 ble han fotografert sammen med Irans utenriksminister Javad Mohammad Zarif under et arrangement i regi av den iranske ambassaden på Grand Hotel i Oslo.

Stor politiaksjon

Mannen som 40-åringen er dømt for å ha spionert på, flyktet fra Iran til Danmark i 2006. Han er en av grunnleggerne til separatistbevegelsen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA), som regnes som en terrororganisasjon i Iran.

Han har de siste årene hatt politibeskyttelse i Danmark. Det fikk han etter drapet på en eksiliraner i Nederland, som også var med på å stifte ASMLA.

I september 2018 fryktet dansk sikkerhetspoliti at et attentat var nært forestående, noe som førte til en storstilt politiaksjon. I flere timer var motorveier og broer stengt, i tillegg til at togforbindelser ble stanset.

KONTROLLERTE BILER: I slutten av september 2018 ble broer og fergeoverganger i Danmark stengt i forbindelse med en massiv politiaksjon. Her blir bilene på Storebæltsbroen mellom Sjælland og Fyn kontrollert. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau scanpix

