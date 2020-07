Foto: UDI

Her er kjæresteskjemaet: Krav om fysisk møte og ni måneders forhold

Fredag åpnet regjeringen opp for å besøke kjærester i Norge. For å slippe inn, må man signere en erklæring om at man har møttes tidligere, og at forholdet er langvarig.

«Kjæresteskjemaet» ble fredag gjort tilgjengelig på Utlendingsdirektoratets nettsider, og kreves ferdig utfylt av den ikke-norske kjæresten ved innreise til Norge.

Skjemaet er en erklæring av kjæresteforholdet. I erklæringen må skrive under på at man har vært kjærester de siste ni månedene, og at man fortsatt er i forholdet.

Kjærestene kan komme inn i landet fra og med 15. juli.

Krever karantene og tidligere møter

Fredag åpnet regjeringen for reiser til og fra store deler av EU og EØS. For kjærester som ikke kommer fra de godkjente landene, åpnes det altså likevel opp for innreise, med krav om at man holder seg i karantene i 10 dager.

Et annet krav er at man har møttes i levende live før kjærestens innreise til Norge. Har man møttes på nett, og aldri i virkeligheten, vil man ikke komme inn i landet.

«Videre erklærer jeg at vårt kjæresteforhold består av minst ett fysisk møte og ikke kun skriftlig, telefonisk eller annen digital kommunikasjon, og at formålet med denne personens innreise i Norge er å besøke meg», heter det i skjemaet.

Man må også godkjenne at opplysninger fra erklæringen kan brukes av politiet, og at man er kjent med at å oppgi feil informasjon kan være straffbart.

Familie slipper også inn

Har man nær familie i Norge, kan man også komme inn i landet, men en må kunne dokumentere familierelasjonen. man må også kunne vise til at man har et sted å bo for å gjennomføre karantenen.

Som «nær familie» regnes følgende:

ektefelle eller registrert partner

samboer med felles barn eller som har bodd sammen mer enn to år

barn eller stebarn under 21 år

foreldre eller steforeldre til barn under 21 år

kjæreste du har vært sammen med i minimum ni måneder og som du har møtt fysisk minst én gang

Justisminister Monica Mæland erkjente på regjeringens pressekonferanse fredag at mange var rammet av restriksjonene som har hindret innreise til landet fra store deler av verden.

Særlig trakk hun fram nettopp nordmenn med kjærester og familie utenfor EU og EØS.

– Fra 15. juli åpner vi for innreise fra de med kjæreste eller familie i Norge, gitt at de oppfyller de vanlige kravene i utlendingsloven, sier Mæland.

Publisert: 10.07.20 kl. 17:07

