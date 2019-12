FLAMMENDE APPELL: – Å legge ned sykehuset i Mo i Rana innebærer også at fødetilbudet der det bor flest mennesker forsvinner, sier ordfører Geir Waage til VG. Det bor cirka 26.000 innbyggere på Mo. Foto: Roger Marthinsen/Rana.no

Rundt 10.000 personer protesterte mot sykehusforslag

Vedtaket om å legge ned sykehuset i Mo i Rana har satt fyr i lokalbefolkningen.

– Det er tendenser til hatsk stemning mellom folk på hver sin side av fjellet. Mange er redde for at det kan skade samarbeidsklimaet i en region der man trenger samarbeid i mange fremover, sier redaktør i lokalavisen Rana No, Roger Marthinsen.

Han beskriver stemningen i Helgeland som forferdelig.

Lørdag ettermiddag deltok rundt 10.000 sykehus-engasjerte i fakkeltoget mot nedleggelse av sykehuset i Mo i Rana, og vedtaket om å bygge et nytt storsykehus i Sandnessjøen, sør for Korgfjellet.

– Vi trenger to sykehus i Helgeland. Bare ett sykehus vil splitte Helgeland og skape sår, sier ordfører Geir Waage (Ap).

Fredag gikk det ifølge NRK ut 17.000 tekstmeldinger via kommunens varslingstjeneste med en invitasjon til et fakkeltog utenfor sykehuset.

MOBILISERT: Det har vært en voldsom mobilisering etter at dette ble kjent, bekrefter ordfører i Rana, Geir Waage. – Dette finner ikke befolkningen seg i. Foto: Roger Marthinsen/Rana.no

Lang strid

Sykehusutredningen på Helgeland i Nordland har pågått siden 2013. Helgelandssykehuset med 500 ansatte omfatter 17 kommuner på Helgeland, med en befolkning på rundt 77.000.

I dag er det tre sykehus i regionen, i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Det er fødetilbud ved de to førstnevnte. Helgelandssykehuset vurderer dagens modell som ikke bærekraftig.

Torsdag la ledelsen ved sykehuset frem et forslag, der de anbefaler en modell med to sykehus: Et stort sykehus i Mo i Rana, et mindre i Sandnessjøen.

Forslaget falt med fire mot syv stemmer. Styret innstilte da på å bygge et nytt, stort sykehus i Sandnessjøen eller omegn.

Mister «alt»

Sykehuset i Mo i Rana vil med forslaget bli et distriktsmedisinsk senter, uten akuttfunksjoner, akutt kirurgi eller fødetilbud.

Ordfører Waage mener avgjørelsen er kritisk for innbyggere i regionens største kommune og for Nord-Norges tredje største by.

– Mange vil flere få lengre reisetid til sykehuset fordi sykehuset blir plassert sør i regionen, sier ordfører Waage.

– Ikke bærekraftig i Sandnessjøen

Ordføreren hevder at styret har stemt sykehuset «hjem», og viser til at flere av styremedlemmene skal være hjemmehørende på Sør-Helgeland.

– De har ikke hensyntatt helsefaglige utredninger og økonomiske analyser som viser at det ikke er bærekraftig med ett stort akuttsykehus i Sandnessjøen, hevder ordføreren.

– Ikke riktig av ordføreren

– Det ordføreren påstår er ikke riktig. Jeg skjønner at han må kjempe for sitt lokalmiljø, men han må holde seg til sannheten. Det er bare to av de syv som stemte for å legge sykehuset til Sandnessjøen som har postnummer Sandnessjøen, sier styremedlem Paul Birger Torgnes.

Det var han som foreslo plassering av et nytt sykehus i Sandnessjøen. Selv bor han i Brønnøysund, 2–3 timers reisetid sør for Sandnessjøen.

– Absolutt alle faglige instanser både internt og eksternt og ekspertgruppen som bisto i utredningene samt de aller fleste høringsuttalelsene, har anbefalt at det skal være ett sykehus på Helgeland. Jeg var åpen for hvor det skulle være, så viste det seg at det var flertall for den midtre delen regionen, sier Torgnes.

– Lyttet til fagmiljøene

– Jeg stemte for sykehus i Sandnessjøen, jeg bor i Mosjøen, sier nestleder i styret, Tone Hauge. Det er cirka seks mil mellom de to byene.

– Når det gjelder plasseringen, var det viktig for meg at det ikke skulle plasseres lengst nord i regionen. Når også 12 ordførere har samlet seg om at de ønsker et fremtidig sykehus sør for Korgfjellet, så har jeg anerkjent det og stemt for Sandnessjøen, sier nestleder Tone Hauge.

Videre behandling

Fylkestinget i Nordland skal uttale seg om saken og den skal behandles i regionforetaket Helse Nord, før helseminister Bent Høie (H) tar den endelige beslutningen, trolig tidlig på nyåret.

