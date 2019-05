EFTA-DOMSTOLEN: Domstolen som tolker EØS-retten består av tre dommere. Bildet fra 2016 viser (fra venstre) Per Christiansen, Carl Baudenbacher, gikk av i fjor, og den nåværende domstolspresidenten Páll Hreinsson. Foto: Robert Schilitz

Omstridt norsk EFTA-dommer er blitt sykmeldt

Den norske dommeren Per Christiansen skal likevel ikke delta i behandlingen av den omstridte Fosen Linjen-saken i EFTA-domstolen.

Nå nettopp







I siste liten har domstolen tilkalt en norsk settedommer.

Ifølge nyhetsnettstedet Rett24.no har Christiansen fått et brått sykdomsforfall. Han blir dermed erstattet av settedommeren Ola Mestad, som til daglig er jusprofessor ved Universitetet i Oslo.

Mandag morgen har EFTA-domstolen berammet en åpen og muntlig høring for domstolens tre dommere i Luxembourg, hvor domstolen som tar stilling i tvister om EØS-avtalen, holder til.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med Mestad søndag formiddag.

les også EFTA-dommer diskuterte omstridt sak med Høyesterett – kan ha gjort seg inhabil

Kan være inhabil

VG publiserte fredag en artikkel om at dommer Per Christiansen kan være inhabil i Fosen Linjen-saken etter at han gikk langt i å be Høyesteretts øverste dommer, justitiarius Toril Marie Øie, om å sende saken til EFTA-domstolen for andre gang.

Det fikk Mads Andenæs. professor på juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, til å uttale at Christiansen nå var «helt klart inhabil».

Går som planlagt

Fosen Linjens advokat Anders Thue sendte samme ettermiddag et brev til EFTA-domstolen i Luxembourg hvor han tok opp opplysningene i VGs artikkel, og spørsmålet om dommernes habilitet.

Thue sier til VG at han fikk svar på e-post lørdag:

– Jeg fikk en e-post om at den norske dommeren var blitt syk, men at høringen vil gå som planlagt med en norsk settedommer, sier Thue.

Publisert: 12.05.19 kl. 13:06