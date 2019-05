RYSTET LOKALSAMFUNNET: 16 år gamle Iris ble funnet drept i sitt eget nabolag på Vinstra i fjor høst. Drapet rystet det lille lokalsamfunnet. Foto: Trond Solberg

17-åring siktet for drap risikerer forvaring

Det skal helt ekstraordinære omstendigheter til for å dømme et barn til forvaring. Nå kan det bli et aktuelt tema i rettssaken mot gutten som er siktet for drapet på Vinstra i fjor.

Den nå 17 år gamle gutten var ikke psykotisk da han knivdrepte Laura Iris Haugen (16) i et nabolag på Vinstra i fjor høst.

Det går frem av en tilleggserklæring fra de rettsoppnevnte sakkyndige fra 3. mai i år. 17-åringen har fått diagnosen schizofreni, i likhet med 18-åringen som står tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13).

17-åringen har erkjent drapet og risikerer i likhet med 18-åringen at det blir lagt ned påstand om forvaring i rettssaken som starter opp i Sør-Gudbrandsdal tingrett 17. juni.

Statsadvokaten har overfor Riksadvokaten foreslått at det tas ut tiltale for drap og grov kroppsskade.

Det går frem av en fengslingskjennelse fra 20. mai at statsadvokaten foreslår at påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring, dersom retten skulle komme til at 17-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern kan fortsatt være aktuelt, dersom retten likevel skulle falle ned på at gutten var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Alvorlig trussel

Politiets etterforskning og psykiaternes samtaler med gutten viser at han har behov for langvarig behandling.

Samtidig konkluderer de sakkyndige med at det foreligger «forhøyet fare for nye straffbare handlinger».

FULLSATT: En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med 16 år gamle Laura Iris Haugen som ble drept av en jevnaldrende gutt. Også et tilstøtende bygg ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Konklusjonen er blant annet basert på at gutten angivelig skal utgjøre en alvorlig trussel dersom han skulle bli løslatt.

Siktede skal også ha vist interesse for ekstrem vold både før og etter han ble varetektsfengslet. Dette kommer blant annet til syne gjennom en YouTube-kanal hvor han blant annet delte videoer av en skoleskyting i USA.

Drapet på Laura Iris Haugen skal ifølge retten ha vært forberedt og planlagt.

Tingretten mener at gutten har vist at han kan omsette fantasier til handling og at det er sterk grad av sannsynlighet for at gutten vil skade eller drepe andre ved løslatelse.

Gutten har vært fengslet på bakgrunn av gjentagelsesfare, noe hans forsvarer Nora Hallén tidligere har bestridt at foreligger.

Forsvareren har ikke besvart VGs henvendelser om denne saken.

Endret mening

Rettslige kjennelser viser at det har hersket stor usikkerhet rundt guttens psykiske tilstand.

Rettspsykiaterne konkluderte først med at gutten var utilregnelig. Da skrev tingretten at det var stor sannsynlighet for at gutten ville dømmes til tvungent psykisk helsevern, ikke fengsel.

Nå har altså de sakkyndige endret konklusjon, og guttens sinnstilstand vil etter alt å dømme bli et sentralt tema under rettssaken.

– Jeg har ingen kommentar til at de sakkyndige konkluderer annerledes i tilleggserklæringen enn i hovederklæringen, sier statsadvokat Jo Christian Jordet til VG.

expand-left arrow-right En fullsatt Sødorp kirke på Vinstra tok farvel med den 16 år gamle jenta som ble drept av en jevnaldrende gutt. Også et tilstøtende bygg ble brukt for å huse alle som ville delta i begravelsen.

To barn idømt forvaring

Riksadvokaten skal nå avgjøre om forvaring blir et tema i rettssaken mot 17-åringen, som var 16 år i gjerningsøyeblikket.

Etter straffeloven skal det «helt ekstraordinære omstendigheter» til for å dømme barn til forvaring.

I 2015 skrev den tidligere politimesteren i Bergen, Rolf B. Wegner, at «Hittil har ingen under 18 år blitt dømt til forvaring. Sannsynligheten for at dette vil skje i fremtiden er nokså liten».

To år senere avsa Høyesterett forvaringsdom mot en jente som var 15 år da hun drepte Anna Kristin Gillebo Backlund i Vollen i Asker i 2014.

Tidligere i mai i år dømte Høyesterett en 19-åring, som var 17 år da han knivstakk en person over 50 ganger, til forvaring med en tidsramme på fire år.

I rettssaken mot 17-åringen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13), har statsadvokaten varslet påstand om forvaring.

Publisert: 24.05.19 kl. 22:59 Oppdatert: 24.05.19 kl. 23:52