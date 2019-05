HYLLER KLIMA-STREIK: Nikolai Astrup er digitaliseringsminister. Tidligere var han utviklingsminister. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

Høyre-Astrup hyller klima-streikende skoleelever

– Det er dessverre en del idioter der ute, svarer statsråd Nikolai Astrup (40) på spørsmål om hva han mener om voksne som er nedlatende eller hetsende overfor skoleelevene som for tiden streiker for klimaet.

I dette intervjuet om klimapolitikk med VG kommer Høyres Nikolai Astrup med en ren hyllest til at ungdommen lar skolebenk være skolebenk:

– Jeg synes det er fantastisk bra at unge mennesker engasjerer seg for klima og miljø! sier han entusiastisk.

– Klimaendringene og tap av biologiske mangfold er eksistensielle trusler. Vi har bare én klode, og den er ikke bare en arv fra våre forfedre, den er også et lån fra våre barn. Det virker som barna forstår dette bedre enn mange voksne. Klimastreiken er et uttrykk for en utålmodighet som verden trenger, sier Astrup.

Den tidligere utviklingsministeren – som har vært regjeringens digitaliseringsminister side slutten av januar – forbeholder seg retten til ikke å være enige i alt de streikende mener.

Selv om han innrømmer å bli aldri så betatt av ungdomsskoleelever som dropper skolebenken for en stor sak.

– Hvilke tiltak som er de rette å gjennomføre er en annen debatt, og jeg er ikke nødvendigvis enig i at alle kravene som fremmes i klimastreikene er de mest effektive. Men jeg mener likevel det er helt umulig å ikke anerkjenne ungdommenes engasjement. De kjemper for noe de tror på. Noe som berører oss alle. Det er tross alt klodens og menneskehetens fremtid som står på spill.

– Idioter

– Hva tenker du om at mange voksne hetser og er veldig nedlatende overfor klimastreikene?

– Det er dessverre en del idioter der ute. Klima er et tema som vekker engasjement. Det har jeg fått merke selv. Jeg var Høyres miljøpolitiske talsperson i seks år, og har fått min andel av denne typen tilbakemeldinger – både fra klimafornektere og klimaforkjempere. Det er ingen unnskyldning for den type oppførsel som enkelte legger for dagen. Det sender helt feil signal til barn og unge som kjemper for vår felles fremtid, sier Astrup.

Han er forberedt på bråk også etter dette intervjuet. Ikke minst venter han kritikk fra venstresiden for sitt syn på oljepolitikken.

Stemples miljøfiendtlig

– Klimadebatten har i altfor stor grad blitt en debatt om man er for eller mot politisk styrt nedstengning av norsk sokkel. Og hvis man mener som meg, at det er et ineffektivt klimatiltak for å løse et globalt problem, så stemples man fort som miljøfiendtlig, sukker den tidligere lederen av Stortingets finanskomité oppgitt.

STATSRÅD: Nikolai Astrup ble utnevnt til Bistands- og utviklingsminister i januar 2017. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det at man kaller seg et grønt parti betyr ikke at man har de beste klima- og miljøløsningene. Jeg er genuint opptatt av klima og miljø. Og nettopp derfor kunne jeg aldri stemt på Miljøpartiet de grønne. MDGs økonomiske politikk er helt uegnet til å levere et grønt skifte og den fundamentale omstillingen vi trenger. Debatten om norsk sokkel stenger for de debattene vi egentlig burde ha, sier Astrup.

I tillegg er Astrup en sterk tilhenger av EU.

– Det er et paradoks at kanskje det mest effektive klimapolitiske tiltaket vi har i Norge – nemlig at vi er en del av EUs kvotesystem – knapt anerkjennes som et klimapolitisk tiltak overhodet, sier Astrup.

Den tidligere lederen i Oslo Høyre ble innvalgt på Stortinget i 2009, og pekes av enkelte i partiet ut som en mulig ny partileder den dagen Erna Solberg gir seg.

– Når man hører på enkelte av partiene på venstresiden, høres det ut som vi skal leve av subsidier i dette landet. Det skal vi selvsagt ikke. Også grønne arbeidsplasser må være lønnsomme arbeidsplasser. Og det er nettopp når det å tenke grønt gir svarte tall i bedriftene, hos forbrukerne og i offentlig sektor, at ting virkelig begynner å skje, sier Astrup.

Norges rikeste politiker var i ett år Norges u-hjelpsminister.

– Det skal gjøres enorme investeringer globalt for å realisere klimamålene verden er enige om. Da kan ikke tilnærmingen være nullvekst. Tvert om. Fortsatt lever 750 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. De må finne sin vei inn i den globale middelklassen. Det forutsetter vekst. Men den veksten må være grønn og den må være bærekraftig, formaner han.

– Du vil påvirke etterspørselssiden, altså de som kjøper olje, ikke de som produserer olje. Men virkningene vil jo på sikt bli det samme, at oljeproduksjonen vil bli redusert fordi forbrukerne ikke lenger vil kjøpe oljeprodukter?

– Nei. Virkningen vil bare bli den samme dersom alle de store oljeproduserende landene faser ut olje og gass. Det er helt urealistisk. En viktig grunn til at vi bør gå på etterspørselssiden og ikke tilbudssiden, er at dette handler om en global endring. Hvis det ikke utvikles konkurransedyktige alternativer til fossil energi, så kommer vi ikke til å få noe globalt grønt skifte uavhengig av om Norge stenger ned sin oljeproduksjon. Det er en omvei til lavutslippssamfunnet, men en snarvei til et fattigere Norge, sier han.

Astrup mener det er en misforståelse spredd av venstresiden at Norge gjør lite i klimapolitikken.

– Norge er verdensledende i omstilling av transportsektoren, innen grønn skipsfart og grønne ferger, vi har verdens reneste aluminiumsproduksjon og vi har allerede 100 prosent fornybar energi.

– Likevel går klimadebatten som om vi knapt gjør noen ting i Norge. Mye av det vi har gjort i form av politikk de siste årene gir ikke utslippsreduksjoner i morgen. Men det legger grunnlaget for betydelige reduksjoner noen år frem i tid. Skal du ha utslippsreduksjoner i morgen er det bare å slukke lyset. Skal du ha omstilling til en bærekraftig grønn økonomi, må vi frikoble vekst i utslippene fra vekst i økonomien. Norsk industri har greid det. De har redusert utslippene med nær 40 prosent siden 1990 – samtidig som produksjonen er nesten doblet, sier Astrup.

