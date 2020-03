Helseministeren varsler om en uvanlig vår

– De som tror at denne våren skal bli som den pleier, blir nok skuffet, sier helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Helseminister Bent Høie forteller at beslutningen om nye tiltak kommer tirsdag.

– Vi vet at mange håper at de strengeste tiltakene skal bli opphevet. Det er ikke tatt noen beslutningen enda, men de som tror at denne våren skal bli som den pleier, blir nok skuffet, sier helseministeren på mandagens pressekonferanse.

Helseministeren oppfordrer alle til å leve så normalt som mulig, under unormale forhold.

– Vi kan gjøre mye av de tingene vi er vant med, så lenge vi følger hygienerådene.

Så langt er ti personer døde av coronaviruset i Norge. 194 personer er innlagte på sykehus, mens 41 ligger i respirator.

NYE TIDER: Helseminister Bent Høie tror folk blir skuffet om de tror tiden fremover vil gå som normalt. Foto: Ørn E. Borgen

– Vi må ha is i magen

– Det er veldig forståelig at en del stiller spørsmål om dette virkelig er nødvendig. Til det er det å si at tiden er ikke inne for å trekke konklusjoner. Vi må ha is i magen og stole på at tiltakene vi har iverksatt er viktig og riktig. Det handler om å unngå for mange sykehusinnleggelser og dødsfall, sa justisministeren under mandagens pressekonferanse.

Mæland var en av tre statsråder som var til stede under regjeringens daglige oppdatering om corona-situasjonen.

Videre sier Mæland at de hele tiden vurderer tiltakene som fattes, og at dette skal være det beste for fellesskapet.

– Vi må forsøke å løse dette i fellesskap.

Tiltak kan vare lenger

12. mars kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

– Det skal vi gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Dette er tiltakene:

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner stenges. Unntak gjelder for 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren

Skoler og barnehager må sørge for tilbud til barn med foreldre i disse funksjonene, og for barn med særlige behov

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre, svømmehaller og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tatovering forbys

Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys

Detalj- og varehandel driftes som normalt. Helseministeren fraråder folk å hamstre mat. Følg nasjonale sikkerhetsmyndigheters råd om hva du skal ha hjemme

Transportsektoren driftes som normalt, men folk oppfordres til å unngå fritidsreiser. Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er helt nødvendige

Unngå offentlig transport, eller andre steder der du lett kan komme nær andre, og nærkontakt med andre

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette gjelder alle som er kommet til landet siden 27. februar

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal kunne komme seg til jobb, og holde avstand til hverandre

Ikke besøk personer ved institusjoner som tilhører sårbare grupper, for eksempel eldre eller syke

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet – både tjenestereiser og privatreiser. De vil få kostnadene kompensert. Gjelder foreløpig ut april 2020

Tiltakene ble satt i kraft 12. mars klokken 18.00, og gjelder til og med 26. mars 2020, med unntak av sistnevnte punkt om reiser for helsepersonell som foreløpig gjelder ut april.

Helseministeren understreket den gang samtidig at folk må forberede seg på at tiltakene kan vare lenger.

Publisert: 23.03.20 kl. 16:48 Oppdatert: 23.03.20 kl. 16:59

