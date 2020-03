SLO AV STRØMMEN: – Jeg prøver å kutte der jeg kan, sier frisør Tina Størkson (30). Salongen hun startet i 2017 er nå stengt. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Små og mellomstore bedrifter til VG: Dette trenger vi for å overleve

BERGEN/OSLO (VG) Tina Størkson (30) satset alt for å starte frisørsalong i Bergen for to og et halvt år siden. Nå er salongen stengt og levebrødet borte på ubestemt tid.

Regjeringen har lagt frem sine strakstiltak, som skal avlaste næringslivet i møte med virusutbruddet. Blant tiltakene er utsettelse av formuesskatt, endringer i permitteringsreglene og lavere arbeidsgiveravgift.

Krisetiltak for næringslivet Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Det betyr at staten tar en større del av regningen for bedrifter som nå får problemer.

Arbeidsgiveravgiften senkes med fire prosentpoeng i to måneder.

Regjeringen endrer skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatten.

Regjeringen har lagt frem en krisestøttepakke til næringslivet på 100 milliarder kroner. Den innebærer 50 milliarder kroner i lånegarantier til små og mellomstore bedrifter og opprettelsen av et obligasjonsfond på 50 mrd til de større.

Se fullstendig liste her. Obs! Regjeringen varsler at de vil komme med ytterligere økonomiske tiltak 27. mars. Vis mer

Men krisetiltakene er kanskje ikke nok til at også de minste og mest sårbare bedriftene klarer seg. Bedriftseiere VG har snakket med er klare på hva som må til: Husleiegaranti, momskutt og kompensasjon for faste utgifter.

– Merverdiavgiften burde vært kuttet

– Det er en trist situasjon å havne i. Jeg må leve fra måned til måned, sier frisør Tina Størkson til VG.

For henne og titusenvis av andre arbeidstagere i Norge har livet blitt dramatisk endret i løpet av kort tid. Fra å leve av inntekt fra sin egen arbeidsplass, må hun nå søke dagpenger hos Nav.

30-åringen mener staten må komme med kraftfulle tiltak for å hjelpe småbedriftene. At arbeidsgiveravgiften er senket med fire prosentpoeng de neste to månedene, er ikke nok, mener hun.

– Merverdiavgiften burde vært kuttet kraftig. I vår bransje betaler vi 25 prosent på alt. Det ville betydd enormt mye med en reduksjon. Det samme med kompensasjon, som Danmark har vedtatt.

FORTVILER: – Jeg vet ikke når dagpengene kommer. Situasjonen er vanskelig å håndtere, sier frisør Tina Størkson. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Slår av strømmen

Størkson er glad for endringen i permitteringsreglene som gjør at perioden arbeidsgiveren betaler for blir redusert fra femten til to dager.

– Det er bra for meg, for jeg er ikke i den situasjonen at jeg kan ta ut lønn.

Størkson satset alle sparepengene og tok opp lån da hun startet salongen i 2017. Den siste tiden har mye tid gått med til å få utsatt betaling av regninger.

– Det er mange løpende utgifter, og de fleste jeg snakker med er behjelpelige. Heldigvis har jeg en grei huseier, som har gått med på å utsette innbetaling av den neste husleien.

Strøm er en annen stor utgift. For å spare penger har Størkson slått av hovedsikringen, og salongen i Sandviksveien er nå helt mørklagt.

– Jeg prøver å kutte der jeg kan, sier hun.

Merkur bar: «Se til Danmark»

Hos Merkur bar på St. Hanshaugen i Oslo ble kronerulling en midlertidig løsning på den økonomiske krisen. Nå har de fått inn i overkant av 100.000 kroner.

– Det viktigste var å kunne betale regninger som lå og forfalt. Vi har også en fin huseier som har gitt oss en måned gratis husleie, sier barsjef og medgründer Benjamin Lee, som åpnet baren for cirka to år siden.

«RØRENDE»: – Det er utrolig rørende at vi har fått så mye hjelp av gjester og venner og nabolaget, sier Benjamin Lee, barsjef og medgründer av Merkur bar, som preges av originalinteriør fra 1930-tallet. Foto: Frode Hansen / VG

Lee ber norske myndigheter se til Danmark, der små bedrifter som barer og frisører, nå kan få dekket opptil 100 prosent av deres faste utgifter, herunder husleie og renteutgifter.

Danske tiltak Virksomheter på tvers av bransjer skal kunne få kompensasjon.

Kompensasjonen rettes mot virksomheter med et fall på over 40 prosent av omsetningen innenlands.

Kompensasjonen rettes mot faste utgifter og dekker mellom 25 og 80 prosent.

Kompensasjonen dekker opp til tre måneder og utbetales hurtigst mulig.

Hvis omsetningen har falt vesentlig mindre, skal kompensasjonen betales tilbake.

Virksomheter som er rammet av forbud og må stenge kan få kompensasjon på 100 prosent av faste utgifter. Kilde: Finansministeriet Vis mer

– Det beste ville vært å få kompensasjon, som i den danske modellen. Da hadde vi ikke hatt behov for kronerulling, og alle stiller likt når man skal åpne igjen. Å utsette eller annullere arbeidsgiveravgift og moms hadde også hjulpet mange veldig, og det er en enkel ting å gjøre, sier Lee.

STENGT: Merkur bar på St. Hanshaugen holder stengt, men har fått inn over 100.000 kroner via kronerulling. Foto: Frode Hansen / VG

Trenger hjelp til husleie

Også Agnes Feiger, som driver Neglhuset i Oslo sentrum, håper Norge vil lære av den danske modellen. Hvis hun ikke får hjelp til å betale husleie, tror hun coronakrisen betyr slutten på bedriften hun har drevet i 13 år.

– Det er ubehagelig å måtte vurdere å stenge. Vi vet ikke hvor lenge det varer, men det eneste måten vi kan overleve på nå, er gratis husleie. Jeg har penger på konto, men jeg har fem personer som leier hos meg, og som jeg er bekymret for. Hvis jeg stenger, har heller ikke de jobb.

Feiger reagerer også på at de som blir permittert, og som allerede er lavtlønnet, må klare seg med 80 prosent av inntekten.

FRYKTER STENGING: – «Vi trenger flere gründere», sa myndighetene, og derfor ble jeg selvstendig. Det er trist at man må legge ned en arbeidsplass som gir jobb til fem personer, sier Agnes Feiger som driver Neglhuset i Oslo sentrum. Foto: Mattis Sandblad / VG

Hun erkjenner at hun er i en særlig sårbar forretningsmessig situasjon.

– Negler og vipper er ikke noe vi trenger. Vi kommer til å miste sinnssykt mange kunder. Jeg har begynt å legge ut Youtube-videoer på Facebook-siden vår som forklarer hvordan folk kan fjerne neglene selv.

Regjeringen har varslet den vil komme med ytterligere økonomiske tiltak fredag 27. mars.

Publisert: 25.03.20 kl. 16:06

