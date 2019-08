BLE SINT: Byråd Lan Marie Berg (MDG) ble sint da fylkesordfører Anette Solli (H) ville endre tidspunkt for innføring av nye bomstasjoner. Foto: Trond Solberg

I lukket møte: Høyre ville utsette nye bomstasjoner til etter valget

Høyres fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, forsøkte i to lukkede møter i vinter å få utsatt byggingen av 52 nye bomstasjoner i Oslo til etter høstens kommunevalg.

Dette viser referater fra møter i styringsgruppen til Oslopakke 3 den 14. og 18. februar, som VG har fått tilgang til.

– For oss var det helt uaktuelt å skyve på innføringen av de nye bomstasjonene til etter valget. Vi forholdt oss til den fremdriftsplanen som Statens vegvesen anbefalte, sier MDGs byråd i Oslo, Lan Marie Berg, som selv var til stede i møtene.

OPPGITT: Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus er ikke særlig imponert over kritikken mot henne fra byråd Lan Marie Berg. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Høyre uredelige

Hun mener Høyre er «uredelige» mot velgerne, og mener forslaget er et uttrykk for «feighet» - i det som kan bli det mest brennhete temaet i høstens kommunevalg: Bompenger.

Overfor VG avfeier Høyres fylkesordfører kritikken fra Berg som «uredelig».

– Hvordan reagerte du da du fikk høre at Høyre ville utsette dette til etter valget?

– Jeg reagerte ganske kraftig, da fylkesordføreren sa hun ønsket utsettelse til 1. januar 2020. Jeg oppfattet det egentlig som et dårlig kamuflert forsøk på å utsette bomringen til etter valget. Og det reagerte jeg sterkt på også i selve møtet, slik at det ble en opphetet stemning.

De 52 nye bomstasjonene ble, tross mange protester, likevel montert etter den opprinnelige planen 1. juni i år, og har vært i virksomhet siden.

Høyres overraskende forslag om utsettelse, som førte til at det måtte avholdes to møter i styringsgruppen i stedet for ett, har ikke vært omtalt offentlig før.

– Populært blant folk flest

– Jeg oppfattet at Høyre ikke turte å gjennomføre det vi var enige om før valget, og ville snikinnføre det etter valget. Det er også ganske uredelige overfor velgerne. Det virker heller ikke som Høyre har fått med seg at ren luft, bedre kollektivtilbud og mindre biltrafikk er populært blant folk flest, sier Lan Marie Berg til VG.

– Inntrykket ditt er at Høyre på dette tidspunktet prøvde å holde sin egen politikk i bompengesaken vekk fra valgkampen?

– Ja. Det viser litt om hva Høyre er villige til å gjøre for å få makt. Det er veldig uredelig overfor velgerne, men det det gjør meg også bekymret for hva Høyre kan finne på å bli med på hvis de skal samarbeide med Frp og bompengelisten i Oslo etter valget, sier Berg.

– Uredelig

Fylkesordfører Solli svarer:

– Lan Marie Berg har helt rett i at jeg ikke ønsket å innføre de nye bomstasjonene rett før sommerferien. Men jeg synes det er veldig uredelig av henne å påstå at det var for å kamuflere egen politikk. For egentlig skulle de nye bomprisene ha vært innført 1. mars i år, og det hadde jeg ingen problemer med, og legger til:

– Jeg fikk problemer med at det skulle innføres rett før sommerferien, og det har jeg sagt til henne mange ganger. Problemet med å innføre nye bompriser rett før sommerferien er at det rett etterpå blir et dårligere kollektivtilbud til innbyggerne i Akershus. Og det er veldig, veldig dumt. Da starter perioden med «buss for tog», samtidig innfører Ruter «sommerruter» med færre avganger. Og hele vitsen da vi satte opp bomprisene, var at vi skulle forsterke kollektivtilbudet parallelt, sier Solli.

– Så det er helt feil at du ville ha bompenger lengst mulig unna valgkampen?

– Ja, det handlet om at kollektivtilbudet ble dårligere bare ett par uker etter når det virkelig var viktig å forsterke det. Noe vi ville ha gjort til alle andre tidspunkt enn dette, svarer Solli.

Fylkesordføreren ba om at hennes forslag om utsettelse skulle tas inn i selve referatet, til tross for at hun aksepterer flertallets syn.

Dette står i referatet «Staten og Oslo kommune tar oppdatert status om trinn 2 til orientering, og trinn 2 vil dermed bli gjennomført i tråd med tidligere vedtak. Akershus legger til en tilførsel; «Fylkesordføreren i Akershus deler ikke resten av styringsgruppens syn, og ønsker å iverksette både trinn 2 og 3 1.1 2020. Siden det er enighet om innføringen av trinn 2, er det også nødvendig å fastsette dato for dette, og fylkesordføreren vil derfor, til tross for et annet syn, ikke motsette seg at flertallets syn legges til grunn.» Vis mer

Stort tap

– Høyres forslag ville ført til rundt 700 millioner kroner i tapte inntekter. Det ville fått store konsekvenser for den populære kollektivsatsingen, som utsettelse av viktige prosjekter eller høyere billettpriser. Heldigvis fikk ikke Høyre gjennomslag, sier Lan Marie Berg.

– Hvis Lan er så opptatt av klima, så synes jeg det er direkte stusselig at Byrådet i Oslo i 2018 matchet 12.000 nye el-biler med to flere ladestasjoner. Da skal man være litt varsom med å si at andre er dårlige på klima. Jeg tror også det er viktig å minne om at veksten i kollektivtrafikken i Akershus nå er større enn veksten i kollektivtrafikken i Oslo, kontrer Solli.

Tonje Brenna, som er Aps kandidat til å utfordre til Anette Solli som fylkesordfører i det nye storfylket Viken, var selv til stede i møtet, ifølge referatet. Brenna ønsker imidlertid ikke å kommentere denne saken overfor VG.

