SKUDD: «Norske Rednecks» har hatt strandfest på Røsholmstranda utenfor Hønefoss. I forbindelse med en tv-innspilling ble skudd avfyrt. FOTO: Ole Edvin Tangen

Skyting under innspilling av «Norske Rednecks»

Et skudd har blitt avfyrt på «Redneck Beach Party» i Ringerike. Over 400 gjester skal ha vært til stede. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet.

Oppdatert nå nettopp

Mediesjef Hanne McBride i TVNorge bekrefter til VG at skuddet ble avfyrt i forbindelse med produksjonen av tv-serien «Norske Rednecks».

– Jeg har blitt informert om at det har blitt avfyrt et vådeskudd i forbindelse med Rednecks-produksjonen. Dette er nå en politisak og jeg overlater til dem å uttale seg om situasjonen.

Det var fredag kveld at politiet ble tilkalt i forbindelse med skyting på en strandfest i Hønefoss på Røsholmstranda. Politiet har pågrepet en mann i 40-årene, samt beslaglagt en pistol med skarpe skudd. Ifølge politiet vil den mistenkte bli avhørt i dag.

– Vi vet ikke hvorfor våpenet har blitt avfyrt. Politiet fikk melding om hendelsen 22.40 i går kveld. Mannen er ingen kjenning av politiet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Tore Grindem til VG.

CAMPINGPLASS: På Røsholmstranda utenfor Hønefoss har det vært fest for norske «rednecks». En mann er pågrepet for å ha avfyrt skudd. FOTO: Ole Edvin Tangen

Det skal være snakk om et vådeskudd inne i en bobil på en strandfest i Hønefoss i går kveld, uttaler politiet til Dagbladet. Ingen skal være skadet, men bobilen fikk et skudd gjennom frontruten. Prosjektilet skal deretter ha gått inn i bakruten på en campingvogn som var plassert foran. En person satt i campingvognen, men ble ikke skadet.

– Det kunne gått riktig ille, sier arrangør av «Redneck Beach Party», Per Andreas Christiansen, til Dagbladet. Han understreker at situasjonen kunne vært livsfarlig.

Rundt 400 skal ha vært til stede på campingplassen da hendelsen skjedde.

Ifølge politiets opplysninger til Dagbladet skal det ha vært snakk om to personer som havnet i klammeri med hverandre. Stemningen skal ha vært amper. Dette bestrider arrangøren av festen.

– Dette våpenet lå skjult under et sete i en bil. Han som eier bilen klarte da å få tak i våpenet. Det var ladd og skuddet ble avfyrt ved et uhell, understreker Christiansen og legger til at kranglingen først kom etter at skuddet ble avfyrt.

– De innså jo hvor farlig det var etter at skuddet ble avfyrt. Personen som satt i campingvognen var jo selvsagt frustrert og sint, legger han til.

Publisert: 03.08.19 kl. 17:34 Oppdatert: 03.08.19 kl. 17:57

