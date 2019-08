LEDER «GUTTA PÅ GØLVET»: Fellesforbundsleder Jørn Eggum er på Arendalsuka og gir full støtte i kampen mot deltid i offentlig sektor. Foto: Jørgen Braastad, VG

LO-topp om deltidskrisen: Dette hadde aldri menn godtatt

ARENDAL (VG) Han leder en mannsdominert del av LO. Nå går Jørn Eggum kraftig ut mot deltids-ukulturen som rammer kvinner i offentlig sektor.

– Det damene på sykehjems-gulvet opplever, hadde «gutta på gølvet» aldri godtatt. I industrien er det over generasjoner blitt utviklet den heltidskulturen som totalt mangler i landets kommuner. Det er rett og slett pinlig, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Det er LOs største forbund i privat sektor og forbundet som organiserer de ansatte i norske industribedrifter.

Bakgrunnen for hans harme er at to av tre som jobber innen helse og omsorg i landets kommuner, er deltidsansatt.

Lederne Mette Nord i Fagforbundet (LO), Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (Unio) og Lizzie Ruud Thorkildsen i Delta (YS) har fått nok av manglende utvikling og gikk sammen ut i VG og krevde handling.

– Nok er nok. Vi er lei av de politiske løftene. Vi krever handling mot brøk-tyranniet i Helse-Norge, sa By.

TIL KAMP: Lederne Lizzie Ruud Thorkildsen (Delta), Eli Gunhild By (Norsk Sykepleierforbund) og Mette Nord i Fagforbundet. Foto: Trond Solberg, VG

– Må begynne på nytt

– Jeg har stor forståelse for dette opprøret. Vi har minst like kompliserte turnuser i vår industri; smelteverkene står aldri stille og det må jobbes 24 timer i døgnet. Like fullt er de fleste heltidsansatte. Når det går der, så må det også gå på sykehjemmene og de andre offentlige institusjonene, sier Jørn Eggum.

– Hva må gjøres?

– De ansvarlige i kommunene og på institusjonene må legge bort sine turnusordninger og begynne på en helt ny, hvor de oppbemanner med hele stillinger, slik at brøkstillingene bare blir brukt for å fylle opp ekstra vakter.

– Dere sliter med deltidsstillinger dere også, blant annet innen bygg og anlegg?

– Det er ingen tvil om at deltid er en utfordring når det gjelder innleie, men vi har jobbet aktivt for å finne løsninger. Sammen med arbeidsgiversiden og Byggenæringens Landsforening i NHO, har vi inngått en avtale som sier at alle innleide skal ha 80 prosent stilling eller mer:

– Det viser at det går an, fordi også arbeidsgiverne ser at vi må ha bærekraftige turnusordninger, som gjør at folk kan leve normale liv og ha normale inntekter. Ikke som kvinnene i offentlig sektor i dag, hvor altfor mange må ha flere deltidsjobber for å få endene til å møtes.

– Tror du det hadde skjedd hvis et stort flertall av de ansatte innen helse og omsorg hadde vært menn?

– Nei, så ærlig må jeg være: Det hadde menn aldri godtatt. Det bør ikke kvinnene gjøre heller. De kan hvis de skal kjempe denne kampen, vite at de har full støtte fra oss. Mange av «gutta på gølvet» er gift med helsepersonell. De har utfordringen tett inn på livet i hverdagen.

KS-leder Gunn Marit Helgesen. Foto: Frode Hansen, VG

KS: – Gir større risiko for feil

Styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunes organisasjon, KS, sier de tar deltidsutfordringen på største alvor.

– Å utvikle en heltidskultur er et av de viktigste strategiske grepene for å sikre god kvalitet på tjenestene, og tilstrekkelig og relevant kompetanse i årene fremover. Vi har derfor siden 2013 hatt en Heltidserklæring sammen med Fellesforbundet, Delta og Sykepleierforbundet.

– Mange deltidsansatte gir mindre helhet og sammenheng i tjenestene. Det gir større risiko for feil, dårligere kvalitet og mindre kontinuitet for dem som mottar tjenestene, og det gir dårligere faglig utvikling og arbeidsmiljø for de ansatte, for å nevne noe av det forskningen viser, sier Helgesen.

– Ønsket deltid avler uønsket deltid

Hun sier bærekrafts-argumentet, hvor det er viktig å få ungdom til å utdanne seg innen helse og omsorg, er viktig.

– Deltidsarbeid gir dårligere jobbsikkerhet, uforutsigbar lønn og dårlig pensjonsopptjening. Dette må den enkelte arbeidsplass ta tak i, også i kommunene. Dersom vi skal lykkes med å etablere en heltidskultur, må derfor først og fremst omfanget av den ønskede deltiden reduseres. Det er her vi finner flertallet av de ansatte. Det er her kjernen av problemet ligger, sier hun.

Helgenen sier at det er en del andre elementer som er utfordrende.

– Det snakkes mye om uønsket deltid. Vi er alle enige om at uønsket deltid er svært uheldig. Uønsket deltid for den enkelte er likevel bare én del av problemet. Vi har både rettighetsfestet og legitim bruk av deltid. Noe deltid vil det derfor alltid være. Og ønsket deltid avler uønsket deltid. For mange som jobber uønsket deltid ønsket seg ikke heltid, men en større deltidsstilling. Heltidsstillinger etterspørres i liten grad.

