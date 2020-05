IKKE TILFREDS: Mette Nord, leder i Fagforbundet. Foto: Therese Alice Sanne

Fagforbundet: Regjeringen svikter helseheltene

«Hele» Norge klappet for sykepleierne, men det er helsearbeiderne som må ta regningen for coronakrisen, mener Mette Nord, leder i Fagforbundet.

– Vi frykter at heltene i helsevesenet, og i de andre samfunnskritiske yrkene, må ta regningen for coronakrisen. Mange av våre medlemmer rammes nå dobbelt opp, sier Mette Nord.

Nord er misfornøyd med revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag. Regjeringen varsler en gjennomsnittlig lønnsvekst på 1,5 prosent fra 2019 til 2020, mot det opprinnelige anslaget på 3,6 prosent.

Fagforbundet, som hun er leder for, er den aller største fagforeningen i LO og har omtrent 395.000 medlemmer – mange av dem i helsesektoren.

– Først jobber de på spreng for å få oss gjennom denne krisen. Så risikerer de å måtte jobbe enda hardere, eller i verste fall miste jobben, fordi kommunene må kutte i budsjettene. Såkalt effektivisering og kutt i stillingen vil i høyeste grad ramme brukere og pasienter i offentlige velferdstjenester, sier Nord.

Hun frykter at kommunene vil kutte i helse- og omsorgssektoren der de ikke har bemanningsnormer.

– Dette vil være totalt uforsvarlig, sier hun.

les også Opposisjonen varsler knallhard budsjettkamp: – Må bruke mer

– Kommer til å gå på helsen løs

– Denne krisen er spådd å kunne vare i et halvannet år. De som har stått i frontlinjen og jobber innenfor helse- og omsorgstjenestene er allerede overbelastet. Det kommer til å gå på helsen løs, for å si det forsiktig, sier Nord.

Også Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), mener at kommunene får for lite penger.

– Det er dyrere å drive velferdstjenester nå på grunn av smittevernreglene. Vi kan ikke risikere at man firer på sikkerheten eller kutter i tilbudet fordi kommunene ikke kan drive forsvarlig. KS har beregnet en underdekning på 20 milliarder, da må regjeringen følge opp, sier hun.

IKKE TILFREDS: Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Kvisvik reagerer på at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legger til grunn at den kritiske situasjonen vil være over etter tre måneder.

– Det er naivt. Når vi gjenåpner samfunnet må vi både følge opp etterslepet og psykososiale konsekvenser som nedstengningen har gitt. Barnevernet frykter underrapportering, Nav har fått flere brukere, og helse- og omsorgstjenester har vært redusert. Når krisen er over har vi utallige oppgaver og et enormt etterslep som kommunene må ta igjen, sier hun.

Kommunalminister Nikolai Astrup avviser overfor Dagbladet at det er behov for å si opp folk i kommunene.

– Det er ingen akutt pengekrise i Kommune-Norge nå. Det er ikke behov for å kutte i grunnleggende tjenester, permittere eller si opp sykepleiere og lærere.

Publisert: 12.05.20 kl. 15:52

