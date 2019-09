FOLKETS RØST: Fram til mandag var Kent Erik Fagervik leder i Sp i øykommunen Røst i Lofoten. Nå er han ekskludert i all hast fordi han står på en konkurrerende valgliste. Foto: Jørgen Braastad

Kastet ut av Røst Sp: Var på «feil» valgliste

Senterpartiet har i helgen varslet to medlemmer i Røst Sp om at de er uønsket som medlemmer i partiet.

Den ene er Kent-Erik Fagervik, som inntil mandag morgen var oppført som lokallagsleder i Røst Sp, og som sto på 14. plass på Sentrumslista.

– Jeg er veldig skuffet over takhøyden i Sp. I dag fikk jeg en e-post om jeg er ekskludert fordi jeg står på en konkurrerende liste, og det har de brukt tre måneder på å finne ut, sier Fagervik til VG.

Den andre er Elisabeth Mikalsen, listetopp og ordførerkandidat på den konkurrerende Samarbeidslista. Hun meldte seg inn i Sp sist fredag. Mandag meldte hun seg ut igjen, etter påtrykk fra Sp sentralt.

– Jeg er toppkandidat på en upolitisk liste. Da jeg fredag meldte meg inn i Sp, var det en beslutning som var overveid over lang tid. Nå skjønner jeg at man ikke kan stille til valg på en annen liste, derfor har jeg nå meldt meg ut igjen av Sp igjen, sier Elisabeth Mikalsen til VG.

Ekskludert

Fagervik har vært medlem av kommunestyret på Røst for Sentrumslista siden 2015. han sier at det var uaktuelt for ham å stille på felleslista for Sp, Rødt og partiuavhengige fiskere, hvor Kari Anne Nilsen er toppkandidat og eneste Sp-medlem på listen.

– Jeg påtok meg å være kontaktperson for Sp da Trygve Slagsvold Vedum var her og ville stifte et lokallag i august i fjor. Men vi har ikke lyktes med å stifte et lokallag, sier Fagervik.

I helgen ble Kent-Erik Fagervik oppringt fra Nordland Sp med beskjed om å melde seg ut. Eller risikere å bli ekskludert.

– Det er veldig spesielt at jeg skal kastes ut av partiet. Det er ikke god reklame for Sp nå når det er under en uke til valget.

– Vil du melde deg ut frivillig?

– Nei, svarer Fagervik.

Mandag ettermiddag er imidlertid navnet hans fjernet fra hjemmesiden til Røst Sp.

– Det er trist. For 14 dager siden fikk jeg valgkampmateriell fra Sp, som jeg har delt ut her, og nå er jeg ute i kulden, sier Fagervik til VG:

Konkurrent

Sp sier at det er uforenlig med partiets vedtekter foe medlemmer i Sp, å la seg føre opp på konkurrerende valglister.

– VI har en offisiell liste på Røst, felleslisten med Sp, Rødt og partiuavhengige fiskere. Medlemmer av Senterpartiet kan ikke stå på konkurrerende lister. Det fremgår av partiets vedtekter, derfor tok vi affære, sier Svein Magnar Eggesvik. fylkesleder i Nordland Sp, til VG.

Han opplyser at begge nå er ute av partiet.

