TERRORSIKTET: Philip Manshaus (21) er siktet for terror og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Foto: Tore Kristiansen

Vil ha fullstendig observasjon av Philip Manshaus

Etter å ha mottatt den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen ønsker politiet nå en fullstendig judisiell observasjon av terrorsiktede Philip Manshaus (21).

Oslo politidistrikt har mottatt den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen på siktede etter drapet på stesøsteren Johanne Ihle-Hansen (17) og angrepet på Al-Noor moskeen i Bærum. Observasjonen av Philip Manshaus ble gjennomført forrige onsdag.

Det fremgår av konklusjonen at det anbefales en fullstendig judisiell observasjon. Det betyr at det gjennomføres en mer omfattende vurdering av siktede.

– Observasjonen vil bli utført av to sakkyndige som oppnevnes av Oslo tingrett. Arbeidet med å finne sakkyndige er igangsatt og det forventes en avklaring i løpet av neste uke, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Hensikten med observasjonen er å avklare hvorvidt Manshaus var tilregnelig.

Det var psykologspesialist Marianne Teigland fra Ullevål sykehus som gjennomføre undersøkelsen som pågikk i rundt fire timer.

Manshaus samtykket til observasjonen.

Mandag ble det klart at han samtykker til fortsatt varetektsfengsling i isolasjon. Det er to uker igjen av de fire ukene retten allerede har avgjort at Manshaus’ må sitte fengslet.

Publisert: 27.08.19 kl. 11:05 Oppdatert: 27.08.19 kl. 11:46

