FORBEREDER MYK BREXIT FOR NORDMENN: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Frode Hansen, VG

Røe Isaksen mener Sp-politikk vil gi brexit på norsk

Regjeringen har sikret en rekke kriseavtaler med Storbritannia som sikrer en mykest mulig brexit for nordmenn og norsk næringsliv.

Likevel mener næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at brexit er et varsku til norske EØS-motstanderne.

– Norge og Storbritannia har en felles interesse i å lage så lite kluss som mulig. Vi har kontroll på det vi kan ha kontroll over, men det er likevel usikkerhetsmomenter, sier Røe Isaksen til VG.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU, og 21 prosent av all norsk eksport havnet i fjor på De britiske øyer. 20.000 nordmenn bor i Storbritannia og 16.000 briter bor i Norge.

Hva som skjer etter «skilsmissedagen» 31. oktober, vil også merkes her hjemme.

BEROLIGET NÆRINGSLIVET: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og utenriksminister Ine Marie Søreide Eriksen. Foto: Ella Ege Bye

Kriseavtaler på plass

Hvis Storbritannia går ut av EU med en avtale, vil Norge speile EUs avtale, og det blir lite endring.

Blir det en hard brexit, det vil si at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale, blir det kaos. Men norske diplomater og byråkrater har jobbet hardt i kulissene de tre siste årene for å sikre Norge en rekke kriseavtaler:

Ved en hard brexit vil norske borgere fortsatt kunne bo og ferdes fritt inn og ut av Storbritannia, det samme gjelder for briter i Norge. Flyene skal gå som før. Varetransport og varehandel er også sikret, og partene har en «politisk forståelse» om maritime tjenester.

Det eneste området hvor Norge mangler en avtale, er på tjenestefeltet. Ifølge Røe Isaksen er det ikke Norge det har stått på:

– Vi vil, men det vil ikke britene. De sliter med forhandlingskapasiteten, sier ministeren.

Kaos på grensen

Selv om Norge har sikret seg, er ikke norsk næringsliv beskyttet mot konsekvensene av et brexit.

Den britiske regjeringen tror at så mange som 8000 biler og lastebiler kan bli stående i kø på grunn av en ny grensekontroll mellom Storbritannia og EU ved en hard brexit.

Lastebiler fulle av fersk fisk og livsviktige medisiner kan risiker å bli stående opptil to dager i kø.

– Selv om vi har på plass avtaler om at britene skal kjøpe norsk fisk, så hjelper ikke det hvis en norsk lastebil full av fersk fisk er nummer 3999 i køen av 4000 lastebiler som står fast på grensen. Dette blir kaotisk, og er et klart bilde på hva EØS er for Norge, mener Røe Isaksen.

Isaksen viser til at norske distrikter eksporterer aller mest til EØS, og er helt avhengig av EØS-avtalen. Cirka 80 prosent av eksporten fra for eksempel Hedmark og Nordland gikk i 2018 via EØS.

– Hvis man lurer på hvordan det vil se ut for Norge hvis vi forlater EØS-avtalen, er det bare å se til London nå. Jeg skal til dit dagen etter valget for å ivareta norske interesser. Vi kan sikkert rydde plass til Trygve Slagsvold Vedum på flyet, sier Røe Isaksen.

Advarer mot norsk «E (ØS) xit»

Senterpartiet, som har programfestet av de vil melde Norge ut av EØS-avtale, må svare for hvilke konsekvenser deres EØS-politikk vil få for distriktene, mener Røe Isaksen.

– Hvis Norge klarer å forhandle gode handelsavtaler med Storbritannia nå, som skal gjelde når britene forlater EU, hvorfor skal ikke Norge klare å forhandle egne handelsavtaler som kan erstatte EØS?

– Hvis vi forlater EØS så vil vi også få frem egne handelsavtaler, det er bare at vi må gjennom Brexit først, svarer Røe Isaksen kontant.

– Problemet i Storbritannia nå er at de ikke klarer å bli enige om de skal gå ut med eller uten en avtale, man kan jo se for seg at det kunne vært stor politisk tilslutning for at Norge forlot EØS med en avtale.

– Britene har klart å gjøre det ekstra bråkete fordi de ikke blir enige om en avtale. Men Sps ønsker ikke at vi først skal få en avtale med EU, så si opp EØS. Nei, de vil si opp EØS, gå tilbake til en gammel handelsavtale fra 1972, også eventuelt forhandle en ny avtale. Hvis man mener vi skal ha sånne avtaler som vi har med land som Indonesia, skjønner en ikke hvor viktig EU er for oss, sier Røe Isaksen.

IKKE SAMMENLIGNBART: Storbritannia er medlem av EU, det er ikke Norge, svarer Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Martha Holmes, VG

Sp-Vedum: Skremmebilde

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er på valgkamp i Trøndelag og er ikke særlig interessert i å bli med Isaksen på London-tur.

– Isaksen lager et skremmebilde. Norge er ikke medlem av EU, det er fordi vi ikke hørte på Høyre i 1972 eller 1994. For oss handler det bare om at vi vil ha en bedre avtale. Storbritannia er medlem av EU, og er det er politisk kaos fordi de sliter med å melde seg ut. Vi har mye mer handlefrihet enn britene, og det er et gode. EØS-debatt og brexit er ikke sammenlignbart, sier Vedum.

Han mener næringsministeren umulig kan ha lest Sps-partiprogram: Det Sp vil, er å forhandle frem en bedre EØS-avtale, og ikke gi fra seg mer kontroll til EU som for eksempel på energifeltet, forklarer Vedum.

Han er ikke bekymret for norske distrikter eksportmuligheter om EØS-avtalen blir reforhandlet.

– Ta for eksempel skog, som det er mye av der jeg kommer fra: Det har vært tollfrihet på det lenge før EØS-avtalen. Det vet Røe Isaksen, sier han.

