NYBYGG: Det nye museet får tildelt 35 millioner fra Regjeringen over statsbudsjettet for 2020. Foto: Illustrasjon: Statsbygg

Bevilger 35 millioner til nytt Vikingmuseum

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, gir 35 millioner til byggingen av et nytt museum på Bygdøy.

Statsbygg har lenge hatt planene for utvidelse og nybygg for Vikingmuseet klart, men det har inntil videre vært usikkert om det skulle bli bevilget penger til byggingen.

Mandag kunne Iselin Nybø (V) bekrefte at Regjeringen nå bevilger penger til byggingen.

– Det er en veldig stor glede at regjeringen gir klarsignal og 35 millioner kroner til byggingen av nytt Vikingstidsmuseum, sa ministeren under en pressekonferanse i dag, skriver NRK.

I en pressemelding kommer det frem at byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander. I tillegg kommer rehabilitering av det eksisterende vikingskiphuset og et utendørsanlegg.

– Nå kan vi sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på. Med et nytt vikingtidsmuseum kan vi både ta skikkelig vare på vikingskattene og vi får vist dem frem på en bedre måte. Dette er en stor og viktig dag for landet vårt, sier Nybø i pressemeldingen.

FORNØYD: Iselin Nybø kaller det for en stor og viktig dag for Norge når pengene nå bevilges til nytt Vikingmuseum. Foto: Terje Bringedal

Pengene sikres gjennom Granavolden-plattformen som slår fast at regjeringen vil starte arbeidet med byggingen. Deremed tildeles 35 millioner kroner over statsbudsjettet for 2020, står det videre.

Det blir også opplyst om at luftforurensning, støv og vibrasjonene fra besøkende ødelegger skipene. Bygget er nemlig kun ment for å huse 40 000 besøkende årlig, og ikke 500 000, slik det er i dag.

– Nå starter et svært viktig og komplekst byggeprosjekt. Det omfatter også et eget sikringsprosjekt som skal bidra til sikring av skipene før, under og etter flytting til nytt bygg, uttaler Nybø videre i pressemeldingen.

