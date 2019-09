RØD SIDE VANT: FNB vil nå forhandle med de rødgrønne partiene i Stavanger, dermed ligger Kari Nessa Nordtun (til venstre) an til å bli ordfører. John Peter Hernes (H) nådde ikke opp. Foto: Jan Kåre Ness

FNB-Myrhol kan sikre Ap ordførermakt i Stavanger

Tirsdag ettermiddag er rødgrønn side i Stavanger enige med Frode Myrhol og Folkeaksjonen nei til bompenger, med sikte på å dele flertallsmakten i Stavanger.

Nå nettopp







Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun holder tirsdag en pressekonferanse i Stavanger hvor denne avtalen presenteres.

– Vi er enige om å forhandle med sikte på en avtale. Det kan ta noen uker. Ap, SV, Miljøpartiet de grønne, Rødt og Sp skal forhandle med FNB om å etablere et flertall i Stavanger, sier Rødts ordførerkandidat i byen, Mimir Kristjansson, til VG.

Avtalen går ut på å forhandle fram en politisk flertallsplattform, og å avtale fordeling av toppvervene i Stavanger, ordfører og varaordfører.

les også Stavanger: FNB forhandler med Høyre om ordførermakt

Lener seg mot venstrefoten

– Hadde du sett for deg at Rødt og FNB skulle utvikle felles politikk?

– Ja, jeg hadde faktisk det. I Stavanger har FNB vært et konstruktivt parti som fremstår i sentrum av norsk politikk. De lener seg mer mot venstrefoten enn mot høyrefoten, sier Kristjansson.

Allerede sent mandag kveld gikk FNBs førstekandidat Frode Myrhol i forhandlinger med både Høyres toppkandidat John Peter Hernes og Aps ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun.

Den sittende Stavanger-ordføreren Christine Sagen Helgø (H) ønsket ikke gjenvalg. Nå ligger det an til at Ap tar ordførervervet for første gang siden 1993. Da var det Tore Nordtun, faren til Aps nåværende ordførerkandidat, som hadde ordførervervet.

De seks partiene vil ha 38 av 67 mandater i det nye kommunestyret, og dermed har de flertall med god margin, ifølge Stavanger Aftenblad

Publisert: 10.09.19 kl. 15:51







Mer om