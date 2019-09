FULLSATT KIRKE: Onsdag ble Benedikte Hyld Mella (22) begravet. Kirken var fylt til randen av familie og venner som ville ta farvel med den livsglade jenta. Foto: Hanne Larsen, Altaposten

Benedikte (22) gravlagt etter helikopterulykken: – Hun var en som sprudlet over av liv og energi

I løpet av sitt korte liv opplevde Benedikte Hyld Mella (22) mer enn mange gjør i løpet av et helt liv, sa pastor Daniel Lund.

Benedikte Hyld Mella fra Tverrelvdalen ble bare 22 år gammel. Hun var en av de fem ungdommene som omkom i den tragiske helikopterulykken i Alta 31. august. I tillegg omkom piloten.

Onsdag var Elvebakken kirke fylt til randen av familie og venner som ville ta farvel med den livsglade jenta, skriver Altaposten.

Elsket å reise

På tross av sitt korte liv, rakk Benedikte mye. Hun elsket å reise.

– Benedikte hadde det travelt og fikk i løpet av sitt korte liv opplevd mer enn de fleste opplever i et helt liv. I 2018 bestemte Benedikte og søskenbarnet Elisabeth seg for en fem måneder lang reise. De hadde totalt 110 timer sammen i fly og fikk besøkt ikke mindre enn 13 land. De krasjet med kenguru i Australia, dykket med hai i Fiji, hoppet med fallskjerm i Afrika, traff familien på Bali og så på verdens vakreste solnedgang i Namibia. Og de var enige om én ting: Det å reise var livet, fortalte pastor Daniel Lund, som ledet begravelsen.

Ord betyr noe

Pastoren startet med å snakke om hvordan vi ofte sier at ord blir fattige når noe tragisk skjer.

– Men den siste uken har vist oss at ord har en verdi og der ordene ikke strekker til alene, kan handling og fellesskap utfylle. Slik som familie, venner og lokalsamfunn har stått sammen er bare fantastisk. Og det å se hvordan ungdommer holder sammen i sorg, er et forbilde for oss alle. Ord er ikke fattige. Fortsett å se hverandre og ta vare på hverandre i ukene som kommer, sa en tydelig beveget Lund.

LIVSGLAD: Benedikte elsket å reise og på venninnetur rakk hun å besøke 13 land. Hun fikk også fine reiser sammen med kjæresten, Robin. Foto: Hanne Larsen

Var pappajente

Benedikte Hyld Mella ble født 1. februar 1997, på en dag som var så stormfull at ingen fly hverken kunne lette eller lande. Som den mellomste i en søskenflokk på tre, ble 22-åringen beskrevet som en snill og artig søster, og en som elsket å være sammen med familien. Særlig godt trivdes hun når hun fikk være midtpunkt.

Hun var en pappajente som helt fra hun var liten likte fart og spenning. Turer med pappa Vidar på firehjuling gikk hun ikke av veien for, selv om hun ikke rakk å skifte og ta av finkjolen først.

Hadde mange drømmer

På skolen trivdes hun fra første dag, og hun hadde alltid venner rundt seg. Benedikte trengte ikke å gå på SFO etter skoletid fordi hun hadde bestemor og bestefar i nabohuset som hun kunne gå til.

Benedikte var en aktiv jente som både spilte fotball, håndball og gikk på svømming. Hun var med på barnesamlingene på Betesda, hvor hun etter hvert ledet samlingene for de andre barna. Hun hadde mange drømmer allerede som liten, blant annet drømte hun om hest, men det ble kurert etter en tur i stallen til ei venninne. Hun turte nemlig ikke å ri.

Scooterkjøring på hytta var noe hun elsket, og en gang ble hun og venninnen observert på en miniscooter på tur til Bollo. Storebror Aleksander husker særlig fisketurene til Martinvannet om vinteren, hvor de akte og lekte sammen. Lillebror Kristoffer hadde verdens beste storesøster.

– Søsken og søskenbarn beskriver Benedikte som en stor gledesspreder, hun var en som sprudlet over av liv og energi, hun var full av artige påfunn og artige ideer, hun hadde evnen til å få opp humøret til dem hun hadde rundt seg, sa pastor Lund.

Pensjonisttur til Israel

Benedikte fikk og oppleve å bli tante til Emilie for seks år siden og i august kom lille Einar til verden. Det å bli tante var noe hun syntes var stort og hun benyttet enhver anledning til å være sammen med dem.

– Besteforeldre på begge sider har alltid hatt en spesiell plass i Benediktes liv. Som barnevakt sammen på turer eller bare et sted å rømme til om hun ikke var blid på mamma og pappa. Sammen med «far» Kjell, fikk hun en guidet tur til Israel. Hun var den eneste under pensjonistalder, men hun koste seg likevel og sammen med «far» hadde hun nye planer klare for den her høsten, sa Lund.

Benedikte viste tidlig interesse for å reise. Allerede på ungdomsskolen skal hun til farens store fortvilelse ha bestemt seg for at hun skulle et år til USA som utvekslingselev, når hun begynte på videregående. Som sagt så gjort, og etter første året på videregående dro hun til Vancouver i Canada for å gå på high school. Her benyttet hun anledningen til å ta sertifikat.

– Første prøvetime var selve oppkjøringen og det endte med stryk. Hun kunne nemlig ikke rygge, sa pastor Lund, som kunne forsikre om at lappen kom i boks ganske raskt likevel.

Sommerjobb

Benedikte var bare 14 år da hun fikk sin første sommerjobb. Det var på Betania i såkalt grønn sektor der jobben besto i å luke og klippe gress. Bare 16 år gikk hun over i jobb på Furuly i pleie, og siden har Furuly vært 22-åringens arbeidsplass.

– Jeg tror Benediktes viktigste motivasjon for å jobbe så mye var det å spare penger til neste reise, sa en kollega på Betania om Benedikte i kirken onsdag.

Samtidig ble det understreket at Benedikte hadde en stor omsorgsevne og at hun alltid spredte glede på arbeidsplassen, både til beboere og kolleger.

Sommeren 2015 ble hun kjæreste med Robin. Sammen hadde de mange fine opplevelser, blant annet fikk de mange fine reiser i lag.

– Skulle jeg fortalt alt familie, venner og kjæreste har opplevd med Benedikte og beskrevet hennes mange sider, måtte vi ha skrevet en bok, sa Lund.

Nydelige duetter

Pastoren kom til slutt innom helikopterulykken, som krevde seks unge menneskeliv, før han sa dette om unge Benediktes liv og død:

– Det var storm da hun ble født og det opplevdes som en storm da hun så tragisk omkom i en ulykke forrige lørdag. Benedikte minnes som en fantastisk datter, søster, kusine, tante, barnebarn, kjæreste og venn. Benedikte ble 22 år gammel. Vi lyser fred over Benediktes minne.

Under seremonien ble det sunget to duetter av Astrid Helen Mella og Julie Andreassen, med Nina Veshovda på piano. Den første var «Gje meg handa di, ven», før «Amazing grace» ble sunget til slutt.

Onsdag klokken 11 ble Kine Johnsen begravet fra Alta kirke. Familien ønsket ikke at mediene var til stede.

Publisert: 11.09.19 kl. 18:27







