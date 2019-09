SPENT: Sps ordførerkandidat i Verdal, Pål Sverre Fikse, har åpent hus i kveld. Han tør ikke håpe på at de lever opp til rekordmålingene. Foto: ESPEN RASMUSSEN

Venter Sp-jorskjelv i Trøndelag: – Det er kjempeskummelt

VERDAL/TRONDHEIM (VG/TRØNDER-AVISA) Et politisk jordskjelv har slått inn over industrikommunen Verdal. Forholdet mellom Ap og Sp er fullstendig snudd på hodet.

Ti mil nord for Trondheim ligger kommunen som kan bli bildet det politiske jordskjelvet i Trøndelag. For i industrikommunen Verdal, som huser Aker Kværner, Stiklestad og en og annen lottovinner, har Ap alltid vært størst.

De har hatt ordføreren i 20 år.

Men klokken 21 kom sjokkresultatet: Med 30 prosent av stemmene opptalt har Sp hele 46,9 prosent. Og Ap 31,5 prosent.

Sp kan i år velte flere Ap-bastioner i Trøndelag – og kanskje også ta makten i hele fylket.

– At dagen endelig er her og vi kan telle opp stemmene og starte jobben er godt. Samtidig er det kjempeskummelt, var Fikses beskjed tidligere på kvelden.

Bastioner for fall

Ap og Sp har i dag 22 ordførere hver i Trøndelag. Men som i Verdal henger Ap-kjedet flere steder i en tynn tråd.

Målinger for VGs samarbeidsavis Trønder-Avisa viste før valget at selv Ap-bastioner som Levanger muligens kunne stå for fall i den grønne stormen. Også i bastionen Namsos gikk Ap ned og Sp opp på målingene.

Fikse har, noe utradisjonelt, åpnet opp stua for Sp-valgvake hjemme. Det serveres Kvæfjord-kake, av typen grønn. En blå kake har også sneket seg opp på bordet, men den skyldes at sønnen i huset er ni år i dag. På spørsmål om det har vært noen Ap-velgere innom i dag, er svaret fra en deltager at «noen av de her har kanskje vært der før».

I Verdal har Arbeiderpartiet faktisk aldri fått mindre enn 40 prosent i et valg.

SPENT: Sps ordførerkandidat i Verdal, Pål Sverre Fikse, har åpent hus i kveld. Han tør ikke håpe på at de lever opp til rekordmålingene.

29,6 til Ap på målingen – og Sp helt oppe på 48,6 prosent. Fikse torde ikke håpe på et så bra resultat.

– Med så gode målinger som dere har hatt her, følger det også høye forventninger. Kjenner du på det?

– Ja, og så prøver jeg å ta det litt ned, for egen del. Og være litt realistisk. For fire år siden fikk vi 29,9 og det var historiens beste valg. Det var bedre enn EU-valget på 90-tallet. Så alt over det er kjempebra. Men når du får ei sånn måling ... Vi må bare prøve å få være realistiske, sier Fikse

Kan velte Ap i fylket

Mer dramatisk blir det imidlertid dersom Senterpartiet kaprer makten i selve Trøndelag. Ap har hatt makten med fylkesordfører Tore O. Sandvik i hele 16 år. Aldri har de to partiene vært jevnstore, Ap har alltid vært størst.

Nå trues Sandvik av Senterpartiets rekordoppslutning, og deres kandidat Tomas Iver Hallem (Sp) har ikke lagt skjul på at han ønsker seg fylkesordfører-plassen.

Og Høyre kan bli middelet som bidrar til at han får det.

DET RØDE GÅR NED: Sola går ned over Verdalselva under valgvaken. Foto: Espen Rasmussen, VG

Ap-topp: – Har en god følelse

Ap-fylkesleder Per Olav Hopsø er forberedt på at tendensen om et Ap i fritt fall kan fortsette.

– Ja, tendensen er nok der. Vi ser nok ikke de tallene vi tidligere har gjort, men folk i Trøndelag ønsker vår politikk. Det er ikke noe skrik etter Høyre-politikk. Håpet er at dette stemmer, sier Hopsø til VGs samarbeidsavis Trønder-Avisa.

De er til stede på Aps valgvake i Trondheim. Hopsø veksler noen ord med en smilende Trondheims-ordfører Rita Ottervik, som ankommer Aps valgvake like etter klokken 19.30.

Han mener det har vært veldig bra innsats i kommunepartiene i innspurten.

– Jeg tror at vi ser den lille boosten som Ap tradisjonelt alltid har gjort. Men ingen ting er klart før alt er klart, men jeg har en god følelse, sier Hopsø om lag klokken 19.45.

Også i Verdal har Høyre vært frempå med frieriene for å trekke Sp og deres ordførerkandidat Fikse til sin side. Etter valgresultatet kommer altså spillet om makten.

– I Trøndelag har Ap prøvd å lage et skremselsbilde på at Sp mest trolig går til høyre. Men hverken på fylkesplan eller i kommunen har vi noen avtaler eller sagt noe om hvem vi vil samarbeide med, sier Fikse til VG.

