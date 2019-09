FORSVARER RAJA: Venstres Carl Erik Grimstad har skrevet kronikk i VG for å sette punktum i diskusjonen rundt Raja. Foto: Ola Vatn / VG

Gir full støtte til Raja: - I denne kampen kan vi ikke la Abid stå alene

Frp tar fullstendig feil om Abid Raja, sier stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad om sin omstridte partikollega.

I en kronikk i VG i dag tar Grimstad partifellen i forsvar og mener Rajas oppgjør med Frps snikislamisering er rett ord til rett tid.

Raja skapte furore da han gikk til angrep på Frps retorikk om båtflyktninger og bruk av ordet «snikislamifisering», og kalte det «brun skremselspropaganda».

Saken ble så betent i regjering at Venstre-leder Trine Skei Grande måtte avbryte en tur til Island for å roe gemyttene. I går krevde Frps innpisker på Stortinget, Per-Willy Amundsen, at Raja skulle miste vervet som visepresident på Stortinget som følge av uttalelsene.

– Hvorfor skriver du denne kronikken?

– Frp forsøker å fremstille Raja som en polariseringspolitiker. Det er en så feil forståelse av ham som man kan ha. Han er landets fremste integreringspolitiker, sier Grimstad.

Grimstad mener debatten har sporet litt av til bare å handle om ordbruk og Frp mot Venstre, og for lite om Rajas hovedpoeng: hvordan lykkes med god integrering.

«Hans mange oppgjør med tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll på den ene siden, og med fordommer, myter og rasisme på den andre siden, har gjort ham upopulær både hos ekstreme islamister og høyreekstreme rasister. I denne kampen – for norsk toleranse – kan vi ikke la Abid stå alene.», skriver Grimstad.

KAOS: Raja skrev kronikk som kom på trykk mens han var på komitéreise i Etiopia. Da han kom hjem fikk han en hektisk velkomst av et kobbel av pressefolk. Foto: TORE KRISTIANSEN

Vil sette punktum

– Støvet har knapt lagt seg fra debattene om Rajas kronikker. Hvorfor er det nødvendig å virvle dette opp igjen?

– Dere i VG vet hva folk er opptatt av, så når dere vil trykke det, viser det vel at folk er interessert i temaet. Dette er en utdypning av Rajas engasjement og synspunkt, et forsøk på å komme videre. Sette punktum.

– Raja har skrevet to kronikker i Aftenposten på over 25.000 tegn til sammen. Hvorfor må du utdype synspunktene hans?

– Han skriver dette som et som et forsvar for den kritikken han har blitt utsatt for. Jeg mener forståelsen av han må komme fra et blendahvitt norsk miljø. Jeg synes det er riktig å trekke frem de sidene som gjør han upopulær i Frp, men også i sitt eget miljø. Han er modig, står for refleksjon og toleranse, noe av det jeg setter mest pris på i vårt parti.

Lederstrid

Rajas utfall mot Frp og regjeringen ble tolket som et innlegg i en pågående lederdebatt i Venstre. Hele ledertrioen står til valg neste år, og enkelte mener Raja nå driver med åpen kamp om ledervervet mot Grande.

Grimstad avviser at hans kronikk er et støtteinnlegg for Raja i en lederstrid:

– Jeg har ikke tatt stilling til hvem som bør lede Venstre eller om vi må ha et lederskifte, sier Grimstad.

– Men du ser vel at innlegget ditt kan oppfattes sånn?

– I Venstre er det sånn for tiden at ingen kan ta tre skritt uten å bli beskyldt for å drive med lederstrid. Det er ingen hemmelighet at lederskap har blitt et tema etter valget. Men vi kan ikke lammes helt fordi noen anklager en for å posisjonere seg selv eller andre.

KNIVER OM MAKT? Neste år skal hele Venstres ledelse velges på ny. Det spekuleres i at Raja forsøker å utfordre Trine Skei Grande om ledervervet. Foto: Terje Bringedal

– De verdiene du mener Raja har, er det noe du savner i ledelsen i dag?

– Nei. Det jeg savner er en reflektert debatt i Norge. Aftenposten hadde nylig en leder om det er greit å servere kyllingpølse i barnehagen for å tilpasse seg andre kulturer. I slike spørsmål kan vi ikke reagere spontant og med magefølelsen, men med refleksjon. Vi trenger et nasjonalt lederskap som har solide og gjennomtenkte forslag til hvordan forholde oss til dette.

Vil ikke være «Rajas mann»

Grimstad har kommet Raja i forsvar tidligere og da var foreslått inn i valgkomiteen som skal peke ut Venstres nye ledelse, valgte han å trekke seg fordi han ble anklaget for å være «Rajas mann» i komiteen.

– Vet Raja at du kommer med denne kronikken?

– Jeg har sagt det til han, men dette har jeg skrevet for egen kjøl. Jeg har sluttet å være ghostwriter for lenge siden. Man må kunne rose Raja uten å bli utpekt som hans mann.

Raja: Hyggelig å bli satt pris på

– Carl-Erik er en sjeldent raus mann som ser folk rundt seg. Det er hyggelig at han setter pris på den integreringsinnsatsen jeg har gjort de siste 20 årene, sier Abid Raja da VG ringer om støtteskrivet fra partikollegaen.

– Er han en av få «sjeldent rause» i Venstre?

–Mange kjenner Carl-Erik i den norske offentligheten og vet at han er en sjelden vare, men det er heldigvis mange rause folk i Venstre.

– Grimstad avviser at hans innlegg er en støtte i en pågående lederstrid. Men Raja, forsøker du å bli leder i Venstre?

– Det er rart at alle debatter man starter skal slutte med sånne spørsmål. Det vil jeg avvise. Dette er en debatt om hvilke samfunn vi vil ha, sier Raja.

