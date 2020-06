KRITISK: Immunolog Anne Spurkland kaller vaksineforsker Birger Sørensens uttalelser om hvordan covid-19 virker i kroppen både ukritisk og spekulativt. Foto: Marius Knutsen

Immunolog slakter norsk corona-teori: – Ukritisk og spekulativt

Den norske vaksineforskeren Birger Sørensen mener coronaviruset er menneskeskapt. Argumentene han legger frem får immunolog Anne Spurkland til å reagere.

I en fersk studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Quarterly Review of Biophysics, beskriver den norske vaksineforskeren Birger Sørensen og den britiske professoren Angus Dalgesh hva som er nødvendige forutsetninger for å lage en vaksine mot sykdommen.

Sørensen er fra før av kjent for sitt arbeid med å utvikle en vaksine mot hiv, og er styreleder i selskapet Immunor. Han har roller i flere selskaper, ifølge Proff.no.

I denne studien har de funnet ut at såkalte spike-protein inneholder sekvenser som ser ut til å være kunstig satt inn.

– Coronaviruset er veldig likt oss. Dette fordi store deler av viruset er identiske med våre proteiner. Dermed er det slik at skal vi lage en slik vaksine, må man fjerne de delene som er likt oss. Ellers vil vi kunne få et scenario hvor en vaksine enten gir mye bivirkninger eller ingen virkning i det hele tatt, sier Sørensen til VG.

I det samme arbeidet sier Sørensen at han og Dalgesh også har avdekket at coronaviruset ikke stammer fra naturen. Blant annet påpeker de at viruset nesten ikke har mutert siden det begynte å smitte mellom mennesker.

– Vi har funnet ut at viruset har to dører inn i kroppen, via to såkalte reseptorer. Coronaviruset fester seg på øvre hudceller i øvre luftveier, og dermed mister pasientene smak- og luktesans og får tørrhoste. Dette fantes ikke på det opprinnelige sarsviruset, og for å forstå at coronaviruset kan henge seg på denne reseptoren, så ser vi at det er gjort manipuleringer av viruset. Det er heller ikke påvist i naturen.

HEVDER DET ER KUNSTIG: Vaksineforsker Birger Sørensen mener viruset SARS-CoV-2 ikke kommer fra naturen. Foto: Alf Øystein Støtvig

– Handler om tilfeldigheter

Uttalelsene til Sørensen har skapt reaksjoner flere steder, og immunolog Anne Spurkland er svært kritisk til studien.

– Sørensen har så vidt jeg har sett ennå ikke offentliggjort manuskriptet, der han legger frem sine argumenter, men jeg har lest det han skriver om utvikling av vaksine mot covid-19. Argumentasjonen om at viruset nesten ikke har mutert er urimelig og ulogisk. Coronaviruset har en egen evne til å korrigere seg selv, dette er ikke et HIV-virus som muterer mye. Det er en egenskap covid-19 har, sier Spurkland til VG.

Spurkland understreker at selv om coronaviruset er mer smittsomt enn sars, betyr ikke det at viruset er menneskeskapt.

– Dette handler om tilfeldigheter i verden. Hele tiden er det mennesker som får sykdommer fra dyr, men så stopper det der fordi viruset ikke overlever. Jeg skjønner at Sørensen er kompetent på vaksiner, men det han skriver om hvordan covid-19 virker i kroppen vil jeg kalle ukritisk og spekulativt.

Immunologen mener at Sørensens kontroversielle uttalelser kommer på bakgrunn av at han har økonomiske interesser i dette.

– Her tror jeg mange går i en felle. Han har kommersielle interesser, og med dette får han mye oppmerksomhet rundt sin idé, som han ønsker finansiering til, sier Spurkland.

Ubetydelig i vaksinesammenheng

Som svar på kritikken svarer Birger Sørensen at han foreslår Spurkeland sjekker faktiske data og siste publikasjoner på feltet.

– Vi har data som viser at det er mindre enn en prosent mutasjoner i hver aminosyreposisjoner, for mer enn 2300 sekvenser vi har undersøkt for hele Spike proteinet. Det er i vaksinesammenheng ubetydelig.

Han mener Spurkeland har en negativ og annerledes oppfatning til hans arbeid, og understreker at også at artikkelen redegjør åpent for hvor han arbeider og hans interesser.

– I Norge er alt åpent.

Avviste menneskeskapt-teori

Tidligere har blant annet amerikansk etterretning gått ut og sagt at det ikke finnes beviser for at viruset er menneskeskapt.

De har fått støtte fra blant annet Trumps egen smitteekspert, Anthony Fauci.

Tidligere har også Faktisk.no (se hele gjennomgangen nederst i saken) gått gjennom de forskjellige teoriene om hvor viruset kommer fra, og blant annet trukket frem teorien om at viruset skulle kommet fra et laboratorium i Wuhan.

De skrev at flere har konkludert med at dokumentasjonen som da forelå, ikke er solid nok til å etablere at påstanden stemmer.

– Jeg vet ikke om noe som beviser at det er noe annet enn det folk tror det er, det kom via markedene. Det er mange forskjellige hypoteser rundt omkring, men jeg tror ikke det er nyttig å spekulere eller bekymre seg om det, sa Andrew Parker, som var leder for britiske MI5 frem til april, forrige måned, ifølge The Guardian.

